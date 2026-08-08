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    असम फ्रॉड केस में पोर्श और मर्सिडीज कार जब्त, आरोपी चला रहा था फर्जी मार्केटिंग स्कीम

    By Digital Desk Edited By: Naveen Kumar
    Updated: Sat, 08 Aug 2026 03:45 PM (IST)

    प्रवर्तन निदेशालय ने असम में गोमिलियंस एलएलपी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 15.25 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। ...और पढ़ें

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    HighLights

    1. ईडी ने गोमिलियंस एलएलपी की 15.25 करोड़ की संपत्ति कुर्क की।

    2. कुर्क की गई संपत्तियों में पोर्श, मर्सिडीज जैसी लग्जरी कारें शामिल।

    3. कंपनी पर अनियंत्रित जमा संग्रह योजना चलाने का आरोप था।

    डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। प्रवर्तन निदेशालय ने असम में एक उत्पाद-आधारित मल्टी-लेवल मार्केटिंग इकाई गोमिलियंस एलएलपी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने करीब 15.25 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।

    जिसमें पोर्श और मर्सिडीज-बेंज जैसी लग्जरी कारें, बैंक बैलेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट और एक स्टॉक ट्रेडिंग खाता शामिल है। इस कंपनी पर असम में एक अनियंत्रित जमा संग्रह योजना चलाने का आरोप है। ED ने यह मनी लॉन्ड्रिंग की जांच गुवाहाटी में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर के आधार पर शुरू की थी।

    6 महीने में पैसा दोगुना करने का लालच

    अधिकारियों के अनुसार, मामले के आरोपी और कंपनी के प्रमोटर ऋषिराज गोगोई, जॉय मोदक और उनके सहयोगियों ने ट्रेडबुल नामक एक मार्केटिंग एजेंसी का संचालन किया।

    उन्होंने लोगों को रोजाना 0.85 प्रतिशत का निश्चित रिटर्न देने और लगभग छह महीने में निवेश को दोगुना करने का लालच देकर भारी मात्रा में पैसा इकट्ठा किया। इस काम के लिए उनके पास जनता से पैसा इकट्ठा करने का किसी भी नियामक से कोई पंजीकरण या प्राधिकरण नहीं था।

    इस घोटाले की जांच के दौरान इकाई के सर्वर से 25,410 से अधिक निवेशकों की पहचान से संबंधित डेटा मिला है। जांच में सामने आया है कि कंपनी पर निवेशकों की कुल देनदारी लगभग 34.93 करोड़ रुपये है।

    शेल कंपनियों के जरिए की गई पैसों की हेराफेरी

    जांच एजेंसी का आरोप है कि गोमिलियंस एलएलपी के मुख्य बैंक खातों में लगभग 63.41 करोड़ रुपये जमा किए गए थे। अपराध से अर्जित इस आय को बाद में राइटवे इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड, केयरली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और लोटस कॉरपोरेशन जैसी जुड़ी हुई संस्थाओं के माध्यम से घुमाया गया। इसके बाद, इस पूरी रकम को प्रमोटरों और उनके परिवार के सदस्यों के व्यक्तिगत खातों में ट्रांसफर कर दिया गया।

    अधिकारियों ने बताया कि ठगी के इस पैसे को बाद में महंगी लग्जरी गाड़ियों, शेयर बाजार के ट्रेडिंग खातों और फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में निवेश किया गया। इसके अलावा, मामले की प्रारंभिक जांच के दौरान भारी मात्रा में बेहिसाब नकदी भी बरामद की गई थी।

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