सांसद अविनाश रेड्डी के ठिकानों पर ईडी की छापामारी, विवेकानंद हत्या मामले में मनी लांड्रिंग की हो रही जांच

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। ईडी ने वाईएसआरसीपी सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी, उनके पिता और कुछ अन्य के ठिकानों पर छापेमारी की, जो आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाईएस विवेकानंद रेड्डी की हत्या से जुड़ी मनी लांड्रिंग की जांच का हिस्सा है।

अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि प्रिवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत दर्ज मामले के तहत हैदराबाद और कडप्पा में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कुल छह ठिकानों पर छापे मारे। कडप्पा से सांसद वाइएस अविनाश रेड्डी और उनके पिता वाइएस भास्कर रेड्डी के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। ईडी का मामला सीबीआइ द्वारा हत्या मामले में दर्ज एफआइआर और चार्जशीट से उत्पन्न होता है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाइएस जगन मोहन रेड्डी के चाचा विवेकानंद रेड्डी मार्च,2019 में कडप्पा जिले के पुलिवेन्दुला में अपने घर पर मृत पाए गए थे। सीबीआइ ने 2020 में जांच अपने हाथ में ली और कई व्यक्तियों को शामिल करते हुए एक जटिल साजिश का आरोप लगाया था।

शुरुआत में जांच आंध्र प्रदेश की पुलिस ने की थी और यह मामला 2020 में सीबीआइ को सौंपा गया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने 16 अप्रैल, 2023 को भास्कर रेड्डी को गिरफ्तार किया। उन पर हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया गया है।