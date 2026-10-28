मनी लांड्रिंग मामले में छत्तीसगढ़ के दो कारोबारियों के ठिकानों पर ईडी के छापे, आवास-कार्यालय में खंगाले दस्तावेज

जेएनएन, रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायपुर व दुर्ग जिलों के दो कारोबारियों के यहां मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दबिश दी।

रायपुर में ज्वेलरी और जमीन कारोबारी नितिन डागा से जुड़े रवि नगर स्थित सुशील विला में ईडी के अधिकारी पहुंचे तो दुर्ग में कारोबारी गुलशन कुमार बघेल के ऋषभ ग्रीन सिटी स्थित आवास और रायपुर के मालवीय नगर स्थित उनके कार्यालय में जांच की गई।

दोनों कारोबारियों से जुड़े ठिकानों पर दस्तावेज और वित्तीय लेनदेन की पड़ताल की जानकारी सामने आई है। दिन भर चली कार्रवाई के बाद देर शाम रायपुर के कारोबारी डागा के यहां से 16 लाख नकदी और दुर्ग के कारोबारी बघेल के घर से करीब 15 मोबाइल फोन, लैपटाप और वित्तीय दस्तावेज जब्त किए गए हैं।