सीएमआरएल-एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस मामले में ईडी का एक्शन, केरलम में कई ठिकानों पर छापामारी

डिजिटल डेस्क, कोच्चि। सीएमआरएल-एक्सालॉजिक साल्यूशंस मामले में ईडी ने मंगलवार को केरलम में कई ठिकानों पर एक बार फिर छापामारी की। यह कार्रवाई पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी वीणा से जुड़े सीएमआरएल-एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत की जा रही है।

अधिकारियों के अनुसार, प्रिवेंशन आफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के प्रविधानों के तहत कोझिकोड में आठ ठिकानों पर यह तलाशी ली गई है। यह कार्रवाई मई में कोचीन मिनरल्स एंड रीयूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) के खिलाफ हुई छापेमारी का ही अगला चरण है। इस दौरान धन के लेन-देन से जुड़े संदिग्धों के परिसरों की तलाशी ली जा रही है।

ईडी का आरोप है कि सीएमआरएल ने 'आइटी कंसल्टेंसी सेवाओं' के नाम पर वीणा की अब बंद हो चुकी कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस को 2.78 करोड़ रुपये के फर्जी भुगतान किए थे। इससे पहले ईडी ने जून में तिरुअनंतपुरम में मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर रह रहीं वीणा के ठिकानों पर भी छापा मारा था और बाद में उनसे पूछताछ की थी। मामले की जांच लगातार जारी है।