ड्रग्स तस्करी पर ईडी का शिकंजा, दिल्ली-एनसीआर समेत राजस्थान में कई जगहों पर छापामारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ड्रग्स तस्करी पर शिकंजा कसते हुए दिल्ली एनसीआर की कई जगहों समेत राजस्थान के जयपुर में छापेमारी की है। ईडी की यह कार्रवाई 82.53 किलोग्राम कोकेन जब्त करने के बाद सामने आई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ईडी की अलग-अलग टीमों ने आज सुबह 7 बजे छापेमारी शुरू की थी। स्थानीय पुलिस की मदद से संदिग्ध ठिकानों पर रेड मारी गई है। ईडी को ड्रग्स तस्करी में अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के शामिल होने का अंदेशा है, जिसके तहत ईडी बड़े पैमाने पर जांच कर रही है।

सर्च ऑपरेशन जारी ईडी ने हाल ही में 82.53 किलोग्राम कोकेन जब्त किया था, जिसके बाद जांच एजेंसियां एक्टिव हो गई थीं। ईडी, एनसीबी और डीआरआई ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। जांच एजेंसियों ने पोर्ट, एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक हब समेत कई जगहों पर धावा बोल दिया।