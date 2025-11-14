Language
    ड्रग्स तस्करी पर ईडी का शिकंजा, दिल्ली-एनसीआर समेत राजस्थान में कई जगहों पर छापामारी

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 01:18 PM (IST)

    ED Raids in Delhi NCR: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 82.53 किलोग्राम कोकेन जब्त करने के बाद दिल्ली-एनसीआर और जयपुर में ड्रग्स तस्करी के खिलाफ कई जगहों पर छापेमारी की है। ईडी को अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क और मनी लॉन्ड्रिंग का संदेह है। स्थानीय पुलिस की मदद से सुबह 7 बजे से शुरू हुई यह कार्रवाई ड्रग्स तस्करी के पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ करने के उद्देश्य से की जा रही है।  

    ईडी ने दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर की छापेमारी। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ड्रग्स तस्करी पर शिकंजा कसते हुए दिल्ली एनसीआर की कई जगहों समेत राजस्थान के जयपुर में छापेमारी की है। ईडी की यह कार्रवाई 82.53 किलोग्राम कोकेन जब्त करने के बाद सामने आई है।

    ईडी की अलग-अलग टीमों ने आज सुबह 7 बजे छापेमारी शुरू की थी। स्थानीय पुलिस की मदद से संदिग्ध ठिकानों पर रेड मारी गई है। ईडी को ड्रग्स तस्करी में अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के शामिल होने का अंदेशा है, जिसके तहत ईडी बड़े पैमाने पर जांच कर रही है।

    सर्च ऑपरेशन जारी

    ईडी ने हाल ही में 82.53 किलोग्राम कोकेन जब्त किया था, जिसके बाद जांच एजेंसियां एक्टिव हो गई थीं। ईडी, एनसीबी और डीआरआई ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। जांच एजेंसियों ने पोर्ट, एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक हब समेत कई जगहों पर धावा बोल दिया।

    जांच एजेंसी को शक है कि ड्रग तस्कर फर्जी कंपनियां बनाकर हवाला के जरिए देश में ड्रग नेटवर्क को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं, देश के कई बड़े शहर ड्रग तस्करों के निशाने पर हैं।

    जांच में जुटी ईडी

    ईडी कोकेन से जुड़े वित्तीय नेटवर्क को भी खंगाल रही है। ईडी अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क और स्थानीय हैंडलर्स भी शामिल हो सकते हैं। इसी कड़ी में ईडी ने शुक्रवार सुबह से ही छापेमारी करते हुए डिजिटल सबूत जुटाने शुरू कर दिए हैं। पूरे नेटवर्क की मैपिंग करते हुए ईडी ड्रग तस्करी के पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ करने की कोशिश में लगी है।

    (समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)

