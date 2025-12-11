ISIS आतंकी फंडिंग मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, चार राज्यों में छापा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ईडी ने गुरुवार को प्रतिबंधित वैश्विक आतंकी संगठन आइसिस के एक ''अत्यधिक कट्टरपंथी'' माड्यूल के खिलाफ आतंकी फंडिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत चार राज्यों में तलाशी अभियान चलाया। आइसिस का यह अड्डा ठाणे जिले के पडघा गांव में था।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पडघा-बोरीवली गांवों के अलावा रत्नागिरी जिले और दिल्ली, कोलकाता तथा उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों सहित 40 स्थानों पर गुरुवार तड़के छापेमारी की गई। महाराष्ट्र में की गई छापेमारी के दौरान आतंकवाद-रोधी दस्ते (एटीएस) ने ईडी टीमों को सुरक्षा प्रदान की, जबकि अन्य क्षेत्रों में केंद्रीय सुरक्षा बलों ने उनकी सहायता की।ईडी ने नवंबर 2023 के एनआइए के एक मामले का

संज्ञान लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत केस दर्ज किया। इसमें आरोप लगाया गया था कि कुछ लोग आइसिस से जुड़े एक ''अत्यधिक कट्टरपंथी'' माड्यूल का हिस्सा थे और भर्ती, प्रशिक्षण, हथियारों और विस्फोटकों की खरीद तथा अपना अभियान चलाने के लिए धन जुटाने में लगे हुए थे।

एनआइए ने इस मामले में 21 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है, जिन पर युवाओं को आइसिस की विचारधारा मानने के लिए उकसाने और आइईडी बनाने का आरोप है। एनआइए के अनुसार, आरोपितों ने पडघा गांव को 'अल शाम' नाम से ''मुक्त क्षेत्र'' घोषित कर दिया था।