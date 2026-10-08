केरलम सहकारी बैंक घोटाले में बड़ी कार्रवाई समितियों से जुड़े धोखाधड़ी मामलों में ईडी का 20 ठिकानों पर छापेमारी

एएनआई, त्रिशूर। ईडी ने बुधवार को केरलम के तीन जिलों में सहकारी समितियों से जुड़े धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग के तीन मामलों की जांच के तहत 20 ठिकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई त्रिशूर, एर्नाकुलम और कोझिकोड जिलों में की गई।

ईडी के केरलम जोनल कार्यालय ने राज्य पुलिस के समन्वय से संदिग्धों और मामलों से जुड़े परिसरों की तलाशी ली। एजेंसी ने अर्बन को-कोपरेटिव सोसाइटी, थेन्नेला सर्विस को-आपरेटिव सोसाइटी और कुट्टनल्लूर को-ऑपरेटिव बैंक से जुड़े मामलों में अलग-अलग मनी लांड्रिंग मामले दर्ज किए हैं।

अर्बन को-ऑपरेटिव सोसाइटी के पदाधिकारियों पर फर्जी ऋण जारी कर सदस्यों को करीब 55 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप है। वहीं, थेन्नेला सर्विस को-ऑपरेटिव सोसाइटी पर अधिक ब्याज का लालच देकर फर्जी ऋण जारी करने का आरोप है।