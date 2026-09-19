'पांच साल में टीटीडी को आपूर्ति किया गया ₹230 करोड़ रुपये का मिलावटी घी', टीडीपी नेता का बड़ा दावा

डिजिटल डेस्क, अमरावती। टी नेता ज्योत्स्ना तिरुनगरी ने शनिवार को आरोप लगाया कि तिरुपति लड्डू में मिलावट मामले में ईडी की जांच से पता चला है कि पिछली वाईएसआरसीपी सरकार के पांच साल के कार्यकाल के दौरान सोची-समझी साजिश के तहत बड़े पैमाने पर घी में मिलावट की गई थी।

घी बनाने वाली कंपनी सुकृति फूड्स के प्रमोटर कैलाश चंद मंगला की गिरफ्तारी के बाद ज्योत्स्ना ने दावा किया कि 2019 और 2024 के बीच तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) को 230 करोड़ रुपये के मिलावटी घी की आपूर्ति की गई थी।