मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार मंत्री सेंथिल बालाजी के मामले में ईडी ने किया SC का रुख, 21 जून को होगी सुनवाई

नई दिल्ली, एजेंसी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार तमिलनाडु के बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी के मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दरअसल, मद्रास हाई कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले के खिलाफ जाकर ईडी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने इस मामले पर 21 जून को सुनवाई करने का फैसला लिया है।

Enforcement Directorate mentions before the Supreme Court, a case relating to Madras High Court allowing Tamil Nadu minister V Senthil Balaji to be moved to a private hospital in Chennai from the government hospital following his arrest by the agency.



Solicitor General Tushar… pic.twitter.com/scwEFOviWJ