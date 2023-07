ED के पास सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार करने का अधिकार, मद्रास HC में सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रखा पक्ष

बालाजी को ईडी ने पिछले महीने पीएमएलए के तहत नौकरी के बदले पैसा घोटाले में गिरफ्तार किया था। तब वह पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक सरकार में परिवहन मंत्री थे। मेहता ने कहा कि ईडी को अपने वैधानिक कर्तव्य का पालन करना होगा। एक बार जब उसके पास अपराध से संबंधित पर्याप्त सामग्री हो जाती है तो वह किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है।

चेन्नई, पीटीआई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को मद्रास हाई कोर्ट बताया कि उसके पास मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत मंत्री वी सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की शक्तियां हैं। सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रखा अपना पक्ष सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस सीवी कार्तिकेयन के समक्ष इस आशय का अपना पक्ष रखा, जिन्हें बालाजी की पत्नी द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (एससीपी) पर सुनवाई के लिए तीसरे न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया था। क्या है पूरा मामला? बालाजी को ईडी ने पिछले महीने पीएमएलए के तहत नौकरी के बदले पैसा घोटाले में गिरफ्तार किया था। तब वह पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक सरकार में परिवहन मंत्री थे। मेहता ने कहा कि ईडी को अपने वैधानिक कर्तव्य का पालन करना होगा। एक बार जब उसके पास अपराध से संबंधित पर्याप्त सामग्री हो जाती है, तो वह किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, उसकी संपत्तियों को कुर्क कर सकती है और उसे जब्त कर सकती है।

