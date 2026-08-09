ED के निदेशक राहुल नवीन को मिला एक साल का एक्सटेंशन, केंद्र ने बढ़ाया कार्यकाल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने ईडी के निदेशक राहुल नवीन का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया है। 1993 बैच के आईआरएस अधिकारी नवीन को अगस्त 2024 में ईडी में निदेशक पद पर नियुक्त किया गया था। उनका मौजूदा कार्यकाल 13 अगस्त 2026 को समाप्त होने वाला था।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने ईडी के निदेशक के तौर पर नवीन को सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। नवीन का कार्यकाल 13 अगस्त, 2026 से आगे एक वर्ष यानी 13 अगस्त, 2027 तक बढ़ाया गया है।