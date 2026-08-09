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    ED के निदेशक राहुल नवीन को मिला एक साल का एक्सटेंशन, केंद्र ने बढ़ाया कार्यकाल

    By Digital Desk Edited By: Naveen Kumar
    Updated: Sun, 09 Aug 2026 10:27 PM (IST)

    कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने ईडी निदेशक राहुल नवीन का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ाया है। अब वे 13 अगस्त, 2027 तक पद पर रहेंगे, जिसमें उनकी सेवानिवृत्ति ...और पढ़ें

    ईडी निदेशक राहुल नवीन(फाइल फोटो)

    ईडी निदेशक राहुल नवीन(फाइल फोटो)

    HighLights

    1. ईडी निदेशक राहुल नवीन को एक साल का सेवा विस्तार मिला।

    2. कैबिनेट समिति ने 13 अगस्त, 2027 तक कार्यकाल बढ़ाने को मंजूरी दी।

    3. नवीन सेवानिवृत्ति के बाद भी ईडी निदेशक पद पर बने रहेंगे।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने ईडी के निदेशक राहुल नवीन का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया है। 1993 बैच के आईआरएस अधिकारी नवीन को अगस्त 2024 में ईडी में निदेशक पद पर नियुक्त किया गया था। उनका मौजूदा कार्यकाल 13 अगस्त 2026 को समाप्त होने वाला था।

    कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने ईडी के निदेशक के तौर पर नवीन को सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। नवीन का कार्यकाल 13 अगस्त, 2026 से आगे एक वर्ष यानी 13 अगस्त, 2027 तक बढ़ाया गया है।

    कैबिनेट की नियुक्ति समिति के सचिवालय द्वारा आठ अगस्त को जारी आदेश में कहा गया है कि इस विस्तार में उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख (31 जुलाई, 2027) के बाद भी सेवा में बने रहना शामिल है।

    आदेश के अनुसार, नवीन 13 अगस्त, 2027 तक या अगले आदेश तक—इनमें से जो भी पहले हो—ईडी निदेशक पद पर बने रहेंगे।

    (समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)