LYCA प्रोडक्शंस के खिलाफ ईडी की कार्रवाई, चेन्नई के ठिकानों पर मारा छापा

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दक्षिण भारतीय फिल्म बनाने वाले LYCA प्रोडक्शंस के ठिकानों पर छापा मारा है। ईडी ने LYCA प्रोडक्शंस के चेन्नई स्थित ठिकाने पर छापा मारा है। छापेमारी के कारण का अभी पता नहीं चल सका है। इससे जुड़ी अन्य जानकारी जुटाई जा रही हैं।

बता दें कि LYCA प्रोडक्शन

लाइका प्रोडक्शंस एक भारतीय मनोरंजन कंपनी है। साल 2014 में सुबास्करन अलीराजा ने ये कंपनी बनाई थी। लाइका प्रोडक्शंस के बैनर तले पोन्नियिन सेल्वन फिल्म बन चुकी है।

ED conducts raids at LYCA Productions in Chennai. More details awaited: Sources pic.twitter.com/lZOX7pE9ks