सुपरटेक के सीएमडी आरके अरोड़ा को ED ने किया गिरफ्तार, दर्ज हैं कई मामले

नई दिल्ली, एएनआई। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने सुपरटेक के मालिक आरके अरोड़ा को किया गिरफ्तार। आरके अरोड़ा की गिरफ्तारी पीएमएलए के तहत की गई। मंगलवार को ईडी ने आरके अरोड़ा को सम्मन कर पूछताछ के लिए बुलाया था। सुपरटेक ऑफ कम्पनीज और उसके डायरेक्टर्स के खिलाफ पहले से दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलग-अलग थानों में ख़रीदारों के साथ धोखाधड़ी के मामले दर्ज थे। जिसके बाद ईडी ने पीएमएलए के तहत जाँच शुरू की थी।

जांच में पाया गया था कि खरीदारों से फ्लैट्स के नाम पर मोटी रकम इक्क्ठा की गई, उन्हें समय पर पजेशन नहीं दिया गया, साथ ही प्रोजेक्ट के नाम पर बैंकों से लिया गए लोन का भी इस्तेमाल नियमों के विपरीत किया गया। पूछताछ में जब ईडी आज संतुष्ट नहीं हुई तो आरके अरोड़ा की गिरफ्तारी की गई।

ED arrests RK Arora, CMD of Real Estate company Supertech: Officials



Earlier in April ED provisionally attached 25 immovable properties at Rudrapur, Uttarakhand and Meerut Mall, Meerut, UP valued at Rs 40.39 Crores belonging to Supertech Group of Companies and their Directors,… pic.twitter.com/bg0qW97OU5