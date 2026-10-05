5 राज्यों में चुनाव की उल्टी गिनती शुरू, जमीनी तैयारियों का जायजा लेने पहुंचेगी चुनाव आयोग की टीम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उप चुनाव आयुक्तों के नेतृत्व में चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी इस सप्ताह उन पांच राज्यों का दौरा शुरू करेंगे, जहां चुनाव होने हैं। यह दौरा जमीनी स्तर पर चुनाव की तैयारियों का जायजा लेले के लिए किया जा रहा है।

अधिकारियों ने बताया कि इस सप्ताह चुनाव आयोग की टीमें गोवा का दौरा करेंगी और अगले सप्ताह उत्तराखंड जाएंगी। चुनाव आयोग के अधिकारी पंजाब और फिर मणिपुर का भी दौरा करेंगे। अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि चुनाव आयोग के अधिकारी उत्तर प्रदेश का दौरा कब करेंगे।