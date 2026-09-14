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तृणमूल कांग्रेस विवाद: चुनाव आयोग ने नहीं दिया अंतरिम आदेश, उपचुनाव में पार्टी चिह्न पर लड़ेंगे उम्मीदवार?

By Digital Desk Edited By: Harsh Katare
Published: Mon, 14 Sep 2026 04:00 AM (IST)Updated: Mon, 14 Sep 2026 07:33 AM (IST)

चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के संगठनात्मक नियंत्रण विवाद पर कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया है। इससे उपचुनाव में ...और पढ़ें

संगठनात्मक नियंत्रण को लेकर चुनाव आयोग ने नहीं दिया है कोई अंतरिम आदेश

संगठनात्मक नियंत्रण को लेकर चुनाव आयोग ने नहीं दिया है कोई अंतरिम आदेश

HighLights

  1. चुनाव आयोग ने TMC विवाद पर अंतरिम आदेश नहीं दिया।

  2. TMC उम्मीदवार उपचुनाव में पार्टी चिह्न पर लड़ेंगे।

  3. अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने के लिए 16 सितंबर तक का समय।

पीटीआई, नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस के संगठनात्मक नियंत्रण को लेकर चल रहे विवाद पर चुनाव आयोग ने कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया है। यह जानकारी पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी ने रविवार को दी।

चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने के लिए 16 सितंबर तक का समय दिया है और कहा है कि जरूरत पड़ने पर 17 सितंबर को सुनवाई की जाएगी।

तृणमूल के दो विरोधी गुटों में एक का नेतृत्व बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही हैं और दूसरे का नेतृत्व बागी नेता रिताब्रता बनर्जी कर रहे हैं। दोनों गुटों के नेताओं ने शनिवार को अलग-अलग चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की थी।

कल्याण बनर्जी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, चुनाव आयोग ने कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया है। चुनाव आयोग ने हमें 16 और 17 सितंबर को पेश होने का निर्देश दिया है। इसलिए, उपचुनाव में हमारी पार्टी के उम्मीदवार हमारे पार्टी के चुनाव चिह्न के साथ चुनाव लड़ेंगे।