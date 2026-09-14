तृणमूल कांग्रेस विवाद: चुनाव आयोग ने नहीं दिया अंतरिम आदेश, उपचुनाव में पार्टी चिह्न पर लड़ेंगे उम्मीदवार?

पीटीआई, नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस के संगठनात्मक नियंत्रण को लेकर चल रहे विवाद पर चुनाव आयोग ने कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया है। यह जानकारी पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी ने रविवार को दी।

चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने के लिए 16 सितंबर तक का समय दिया है और कहा है कि जरूरत पड़ने पर 17 सितंबर को सुनवाई की जाएगी।

तृणमूल के दो विरोधी गुटों में एक का नेतृत्व बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही हैं और दूसरे का नेतृत्व बागी नेता रिताब्रता बनर्जी कर रहे हैं। दोनों गुटों के नेताओं ने शनिवार को अलग-अलग चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की थी।