नई दिल्ली, एजेंसी। त्रिपुरा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.8 दर्ज की गई है।

An earthquake with a magnitude of 3.8 on the Richter Scale hit Khowai, Tripura at 3:34 pm today: National Center for Seismology pic.twitter.com/RqaIX9URTB