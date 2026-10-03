एक ही गैस-धूल के बादल से बने पृथ्वी और मंगल, फिर भी क्यों अलग है दोनों का विकास? नई रिसर्च में बड़ा खुलासा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पृथ्वी और मंगल करीब 4.5 अरब वर्ष पहले एक ही विशाल गैस और धूल के घूमते हुए बादल से बने, लेकिन दोनों ग्रहों के निर्माण की प्रक्रिया एक जैसी नहीं थी। कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के ग्लोब इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं के नए अध्ययन से पता चला है कि दोनों ग्रहों ने शुरुआती दौर में अलग-अलग प्रकार के पदार्थों को अपने भीतर समेटा।

यह अध्ययन नेचर एस्ट्रोनामी पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। शोध के अनुसार, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का कम से कम 75 प्रतिशत हिस्सा दो युवा ग्रहों या प्रोटोप्लैनेट से आए पदार्थों से बना। ये प्रोटोप्लैनेट छोटे ठोस कणों और कंकड़ जैसे पदार्थों को अपने गुरुत्वाकर्षण से जमा कर बड़े हुए। इस प्रक्रिया को ‘पेबल एक्रीशन’ कहा जाता है।

पृथ्वी के शेष करीब 25 प्रतिशत हिस्से के निर्माण में प्लैनेटेसिमल्स की भूमिका रही। इसके विपरीत, मंगल के कुल द्रव्यमान का लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा प्लैनेटेसिमल्स से आया, जबकि करीब 25 प्रतिशत हिस्सा छोटे कणों के जमा होने की प्रक्रिया से बना।

इससे संकेत मिलता है कि एक ही सौरमंडलीय सामग्री से बनने के बावजूद दोनों ग्रहों का शुरुआती विकास अलग रहा। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी और मंगल की क्रस्ट तथा मेंटल में मौजूद सोडियम, जिंक और पोटैशियम जैसे वाष्पशील तत्वों का अध्ययन किया।