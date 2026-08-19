'माफिया बन गया कोचिंग सिस्टम', संजीव सान्याल ने उठाए सवाल; चीनी फैक्टर का क्यों किया जिक्र?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) के सदस्य संजीव सान्याल ने भारत के कोचिंग संस्थानों की व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसकी व्यापक जांच और निगरानी की जरूरत बताई है।

उन्होंने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने में कोचिंग संस्थानों की बड़ी भूमिका है और इस क्षेत्र को उन्होंने ‘माफिया’ तक करार दिया। देश के शैक्षणिक ढांचे की बहुत सी धांधलियां और गड़बडि़यां इन्हीं संस्थानों के जरिये होती है।

कोचिंग सिस्टम पर उठाए सवाल एक विशेष साक्षात्कार में सान्याल ने कहा कि भारत को अपने कोचिंग सिस्टम पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने चीन का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी इसी तरह का गड़बडि़यां कोचिंग क्लासों के माध्यम से होती थीं।

उसके बाद वहां कोचिंग व्यवस्था में सुधार के लिए सख्त कदम उठाए गए और सार्वजनिक स्कूल व्यवस्था को मजबूत किया गया। उनके अनुसार, भारत में भी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ कोचिंग क्षेत्र की भूमिका और प्रभाव की समीक्षा जरूरी है। एनईपी पर क्या बोले सान्याल? राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) पर सान्याल ने कहा कि इसमें कई अच्छे प्रविधान हैं, लेकिन इसे बदलती तकनीकी परिस्थितियों के अनुरूप अपडेट करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एनईपी उस दौर में तैयार की गई थी, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आज की तरह शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र को प्रभावित नहीं कर रहा था। इसलिए अब नीति को नए तकनीकी दौर के अनुरूप आगे बढ़ाना होगा।

सान्याल ने मेडिकल कोर्सों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) का भी बचाव किया। उन्होंने कहा कि नीट से पहले मेडिकल दाखिलों के लिए कई परीक्षाएं और कैपिटेशन फीस जैसी व्यवस्थाएं थीं, जिनमें अनियमितताओं की काफी गुंजाइश थी।