'E20 पेट्रोल सुरक्षित, बेझिझक करें इस्तेमाल', सरकार की उपभोक्ताओं को सलाह
सरकार ने उपभोक्ताओं को ई-20 पेट्रोल का आत्मविश्वास के साथ इस्तेमाल जारी रखने की सलाह दी है। ...और पढ़ें
HighLights
सरकार ने ई-20 पेट्रोल के उपयोग की सलाह दी।
तेल कंपनियों ने ईंधन की गुणवत्ता की पुष्टि की।
इंजन पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, परीक्षण में स्पष्ट।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सरकार ने शनिवार को उपभोक्ताओं की सलाह दी कि उपभोक्ताओं को ई20 पेट्रोल का इस्तेमाल आत्मविश्वास के साथ जारी रखना चाहिए, क्योंकि तेल मार्केटिंग कंपनियों (ओएमसी) के नेटवर्क के माध्यम से आपूर्ति किया गया।ॉ
ईंधन निर्धारित गुणवत्ता मानकों के पूरी तरह अनुरूप है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ई-20 पेट्रोल में नमी और क्लोराइड की हालिया मीडिया रिपोर्टों के बीच, ओएमसी ने ई-20 ईंधन की पूरी सप्लाई चेन का राष्ट्रीय स्तर पर अतिरिक्त गहन परीक्षण किया है।
ई-20 पेट्रोल इस्तेमाल करने की सलाह
इसके निष्कर्ष में यह एकदम साफ हो गया है कि ईंधन की गुणवत्ता लगातार निर्धारित सीमाओं के भीतर बनी हुई है। परीक्षण वैज्ञानिक आधार पर किए गए हैं और इसमें स्पष्ट हो गया है कि इसके इस्तेमाल से वाहन के ईंजन पर किसी तरह का नकारात्मक असर नहीं पड़ता है।
बयान में आगे कहा गया कि ओएमसी सभी ग्राहकों को आश्वस्त करती हैं कि वह ईंधन की गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखती हैं।
देशभर के 87,000 से अधिक पेट्रोल पंपों पर पानी की मिलावट की जांच रोजाना 8-12 बार और बारिश के बाद अतिरिक्त जांच की जा रही है ताकि गुणवत्ता कायम रहे।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एथनॉल ब्लेडिंग के लिए क्लोराइड/सल्फर संबंधी 3 पीपीएम दिशा-निर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं।
(समाचार एजेंसी आइएएनएस के इनपुट के साथ)
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