'E20 पेट्रोल सुरक्षित, बेझिझक करें इस्तेमाल', सरकार की उपभोक्ताओं को सलाह

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सरकार ने शनिवार को उपभोक्ताओं की सलाह दी कि उपभोक्ताओं को ई20 पेट्रोल का इस्तेमाल आत्मविश्वास के साथ जारी रखना चाहिए, क्योंकि तेल मार्केटिंग कंपनियों (ओएमसी) के नेटवर्क के माध्यम से आपूर्ति किया गया।ॉ

ईंधन निर्धारित गुणवत्ता मानकों के पूरी तरह अनुरूप है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ई-20 पेट्रोल में नमी और क्लोराइड की हालिया मीडिया रिपोर्टों के बीच, ओएमसी ने ई-20 ईंधन की पूरी सप्लाई चेन का राष्ट्रीय स्तर पर अतिरिक्त गहन परीक्षण किया है।