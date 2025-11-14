Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फिल्मी हस्तियों की रेव पार्टी में आता था दाऊद... UAE से प्रत्यर्पित ड्रग्स आरोपी के चौंकाने वाले दावे

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 02:03 PM (IST)

    दुबई से लाए गए ड्रग पैडलर मोहम्मद सलीम शेख ने खुलासा किया कि वह फिल्म और फैशन जगत के साथ गैंगस्टरों के लिए रेव पार्टियाँ आयोजित करता था, जिनमें दाऊद इब्राहिम का भतीजा अलीशाह पारकर भी शामिल था। 'लविश' के नाम से मशहूर शेख महंगी जीवनशैली का शौकीन है और वह पार्टियों में ड्रग्स भी मुहैया कराता था। पुलिस अब इस मामले में आगे की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    ड्रग पैडलर के चौंकाने वाले खुलासे

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पिछले महीने दुबई से पकड़कर भारत लाए गये ड्रग पैडलर मोहम्मद सलीम मोहम्मद सुहैल शेख ने पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे किए। मेफेड्रोन जब्ती मामले में आरोपी शेख ने मुंबई पुलिस को बताया है कि फिल्म और फैशन इंडस्ट्री के अलावा वह गैंगस्टरों के लिए भी रेव पार्टी आयोजित करता था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इनमे गैंगस्टर दाऊद इब्राहीम का भतीजा अलीशाह पारकर का नाम भी शामिल है। ड्रग्स के व्यापार जगत में शेख को 'लविश' के नाम से जाना जाता था। जो अपनी आलीशान लाइफस्टाइल लिए जाना जाता था।

    फिल्मी हस्तियों और गैंगस्टरों के साथ रेव पार्टियों का दावा

    बता दें शेख को पिछले महीने दुबई से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था और वह वर्तमान में एंटी-नारकोटिक्स सेल (एएनसी) की घाटकोपर इकाई की हिरासत में है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, अधिकारियों ने दावा किया कि पूछताछ के दौरान, शेख ने आरोप लगाया कि वह देश और विदेश में ड्रग पार्टियों का आयोजन करता था, जिनमें गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के भतीजे अलीशाह पारकर के अलावा फैशन और फिल्मी हस्तियां भी शामिल होती थीं।

    आलीशान लाइफस्टाइल के लिए था कुख्यात 

    पीटीआई के अनुसार अधिकारियों ने बताया कि शेख ने कबूल किया है कि वह पार्टी में आने वालों को ड्रग्स मुहैया कराता था। अधिकारियों ने बताया कि शेख अपनी आलीशान जीवनशैली के लिए कुख्यात था, जिससे उसे यह नाम मिला था। वह महंगी कारों, घड़ियों और कपड़ों का शौक रखता था।

    मार्च 2024 में पश्चिमी महाराष्ट्र के सांगली में ₹252 करोड़ की मेफेड्रोन जब्ती के मामले में प्रत्यर्पण के बाद क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार किया था। अधिकारियों का कहना है कि शेख एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा था जो दुबई से संचालित होता है। रेड कॉर्नर नोटिस के बाद उसे दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था।

    पुलिस शेख द्वारा नामित मशहूर हस्तियों से कर सकती है पूछताछ?

    एंटी नार्कोटिक्स सेल (एएनसी) अब इस बात की जांच कर रही है कि इस रैकेट में और कौन-कौन शामिल थे? क्या अन्य ड्रग तस्करों ने शेख द्वारा नामित मशहूर हस्तियों के लिए ऐसी ही पार्टियां आयोजित की थीं? फिलहाल अधिकारियों ने शेख द्वारा कबूलनामे में नामित मशहूर हस्तियों से पूछताछ की संभावना से इनकार नहीं किया है।