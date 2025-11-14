फिल्मी हस्तियों की रेव पार्टी में आता था दाऊद... UAE से प्रत्यर्पित ड्रग्स आरोपी के चौंकाने वाले दावे

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पिछले महीने दुबई से पकड़कर भारत लाए गये ड्रग पैडलर मोहम्मद सलीम मोहम्मद सुहैल शेख ने पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे किए। मेफेड्रोन जब्ती मामले में आरोपी शेख ने मुंबई पुलिस को बताया है कि फिल्म और फैशन इंडस्ट्री के अलावा वह गैंगस्टरों के लिए भी रेव पार्टी आयोजित करता था।

इनमे गैंगस्टर दाऊद इब्राहीम का भतीजा अलीशाह पारकर का नाम भी शामिल है। ड्रग्स के व्यापार जगत में शेख को 'लविश' के नाम से जाना जाता था। जो अपनी आलीशान लाइफस्टाइल लिए जाना जाता था। फिल्मी हस्तियों और गैंगस्टरों के साथ रेव पार्टियों का दावा बता दें शेख को पिछले महीने दुबई से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था और वह वर्तमान में एंटी-नारकोटिक्स सेल (एएनसी) की घाटकोपर इकाई की हिरासत में है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, अधिकारियों ने दावा किया कि पूछताछ के दौरान, शेख ने आरोप लगाया कि वह देश और विदेश में ड्रग पार्टियों का आयोजन करता था, जिनमें गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के भतीजे अलीशाह पारकर के अलावा फैशन और फिल्मी हस्तियां भी शामिल होती थीं।

आलीशान लाइफस्टाइल के लिए था कुख्यात पीटीआई के अनुसार अधिकारियों ने बताया कि शेख ने कबूल किया है कि वह पार्टी में आने वालों को ड्रग्स मुहैया कराता था। अधिकारियों ने बताया कि शेख अपनी आलीशान जीवनशैली के लिए कुख्यात था, जिससे उसे यह नाम मिला था। वह महंगी कारों, घड़ियों और कपड़ों का शौक रखता था।

मार्च 2024 में पश्चिमी महाराष्ट्र के सांगली में ₹252 करोड़ की मेफेड्रोन जब्ती के मामले में प्रत्यर्पण के बाद क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार किया था। अधिकारियों का कहना है कि शेख एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा था जो दुबई से संचालित होता है। रेड कॉर्नर नोटिस के बाद उसे दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था।