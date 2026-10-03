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तुर्किए से भारत लाया गया कुख्यात ड्रग तस्कर नवप्रीत सिंह, अमित शाह बोले- दिसंबर 2029 तक खत्म कर देंगे नार्को-कार्टेल

By Digital Desk Edited By: Shubham Kumar
Published: Sat, 03 Oct 2026 11:14 AM (IST)

अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट के सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्किए से भारत डिपोर्ट कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कामयाबी बताया।

तुर्किए से भारत लाया गया कुख्यात ड्रग माफिया नवप्रीत सिंह।

तुर्किए से भारत लाया गया कुख्यात ड्रग माफिया नवप्रीत सिंह।

HighLights

  1. अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स सरगना नवप्रीत सिंह तुर्किए से भारत डिपोर्ट किया गया।

  2. फर्जी पहचान 'नवाब विर्क' से तुर्किए में छिपा था, अब गिरफ्तार।

  3. अमित शाह ने 2029 तक ड्रग्स गिरोह खत्म करने का संकल्प दोहराया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत की सुरक्षा और जांच एजेंसियों को एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट के सरगना और कुख्यात नार्को-तस्कर नवप्रीत सिंह को तुर्किए से भारत डिपोर्ट कर दिया गया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के माध्यम से दी। अपने पोस्ट में उन्होंने इसे मोदी सरकार का एक ऐतिहासिक मील का पत्थर करार दिया है।

कैसे दबोचा गया ड्रग्स किंगपिन?

अपने पोस्ट में शाह ने आगे बताया कि नवप्रीत सिंह कानून की नजरों से बचने के लिए फर्जी पहचान का सहारा ले रहा था। नवप्रीत ने 'नवाब विर्क' के नाम से फर्जी पहचान बनाई थी और इसी झूठी पहचान के आधार पर उसने तुर्किए की नागरिकता भी हासिल कर ली थी।

अमित शाह ने कहा कि देश की सुरक्षा एजेंसियों ने उसकी असली पहचान का पर्दाफाश करने के लिए उसकी हर गतिविधि की गहराई से जांच की और आखिरकार उसे भारत वापस लाने में सफलता हासिल की। अब उसे ड्रग्स तस्करी और अन्य मामलों में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

अफीम और ड्रग्स की तस्करी

इसके अलावा शाह ने अपने पोस्ट में यह भी बताया कि कैसे नवप्रीत तुर्किए में छिपकर अफगानिस्तान से भारत में हेरोइन और मेथमफेटामाइन जैसे खतरनाक नशीले पदार्थों की तस्करी का अवैध कारोबार चला रहा था।

अंत में इस बड़ी कामयाबी के लिए गृह मंत्री ने सभी जांच और सुरक्षा एजेंसियों को बधाई दी है और दोहराया है कि मोदी सरकार दिसंबर 2029 से पहले देश से हर एक ड्रग्स तस्करी गिरोह को पूरी तरह खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।