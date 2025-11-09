उद्धव ठाकरे के घर के ऊपर ड्रोन दिखने से हड़कंप, मुंबई पुलिस ने दी सफाई

डिजिटल डेस्क, मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) के विधायक अनिल परब ने एक सनसनीखेज दावा किया है। उनका कहना है कि पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे के निवास स्थान 'मातोश्री' के ऊपर ड्रोन मंडराता देखा गया है। यह एक हाई सिक्योरिटी जोन है, जहां ड्रोन की एंट्री से हड़कंप मच गया है।

अनिल परब ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए मामले की जांच करवाने की मांग की है। उन्होंने इस घटना के पीछे आतंकवादी साजिश का भी अंदेशा जताया है। अनिल परब ने की जांच की मांग बता दें कि मुंबई के बांद्रा में स्थित 'मातोश्री' बेहद हाई सिक्योरिटी इलाका है। अनिल परब ने ड्रोन के माध्यम से घर की फिल्मिंग करने का दावा किया है। उनका कहना है कि बिना किसी की अनुमति के हाई सिक्योरिटी इलाके में ड्रोन की एंट्री बेहद गंभीर मामला है।

अनिल परब ने मुंबई पुलिस से मामले की जांच की मांग की है। ड्रोन उड़ाने के पीछे की वजह अभी तक साफ नहीं हुई। ऐसे में उन्होंने मुंबई पुलिस से अपील की है कि ड्रोन उड़ाने वाले को ढूंढा जाए और इसका कारण पता किया जाए।