Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डीआरआई का बड़ा एक्शन: चेन्नई में 6.26 करोड़ की लाल चंदन जब्त, चार गिरफ्तार

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 11:30 PM (IST)

    राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने चेन्नई से लाल चंदन की अवैध तस्करी के प्रयास को विफल करते हुए चार तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान 6.26 करोड़ र ...और पढ़ें

    Hero Image

    लाल चंदन जब्त और 4 गिरफ्तार। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने चेन्नई से लाल चंदन की अवैध तस्करी के प्रयास को विफल करते हुए चार तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान 6.26 करोड़ रुपये मूल्य की 15 मीट्रिक टन लाल चंदन जब्त की गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वित्त मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी। विदेशी व्यापार नीति के तहत लाल चंदन (टेरोकार्पस सैंटालिनस) का निर्यात प्रतिबंधित है। डीआरआई अधिकारियों को खुफिया जानकारी मिली थी कि चेन्नई और उसके आसपास के विभिन्न गोदामों में लाल चंदन को गुप्त रूप से जमा किया जा रहा है और दिल्ली के रास्ते इसका निर्यात करने का प्रयास किया जा रहा है।

    दो दिन चला तलाशी अभियान

    इसके बाद, अधिकारियों ने नौ से 11 दिसंबर के बीच तीन परिसरों पर समन्वित तलाशी अभियान चलाया। गिरफ्तार किए गए चार लोगों में मुख्य आरोपित, लाल चंदन की पैकिंग और परिवहन में शामिल दो सहयोगी और एक आपूर्तिकर्ता मध्यस्थ शामिल हैं।

    यह भी पढ़ें: आंध्र प्रदेश से तस्करी कर लाया गया 10 टन लाल चंदन बरामद, दो गिरफ्तार