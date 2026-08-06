पाक है कि मानता नहीं... दुबई के रास्ते चल रहा नई चाल, भारत ने बिछाया जाल; खेल खत्म

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। पिछले साल मई में पाकिस्तान के किसी भी माल के भारत में प्रवेश पर प्रतिबंध के बाद भारत में अपना सामान भेजने के लिए पाकिस्तान अब दुबई के रास्ते का इस्तेमाल कर रहा है। इस क्रम में फर्जी दस्तावेज बना कर भी पाकिस्तान भारत में अपने माल भेजने से नहीं चूक रहा है।

पिछले एक सप्ताह में राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने दो अलग-अलग पाकिस्तानी सामान को बंदरगाहों पर जब्त किया है। पहले मामले में डीआरआई ने कांडला पोर्ट पर मूल रूप से पाकिस्तान में तैयार होने वाले सूखे खजूर की खेप का भंडाफोड़ करते हुए उसे जब्त कर लिया। पाक खजूर को UAE का बताकर भेज रहा भारत मूल रूप से पाकिस्तान के खजूर को यूएई का बताकर भारत में भेजा गया था, लेकिन डीआरआई की सतर्कता से एक करोड़ मूल्य के 364 टन खजूर की असलियत पहचान ली गई।

जांच में पाया गया कि कांडला पोर्ट पर आने वाले ये खजूर असल में पाकिस्तान के हैं जबकि इन्हें यूएई का खजूर बताया गया था। डीआरआई के मुताबिक जांच में यह साबित हो गया कि पाकिस्तान के इन खजूर को पहले दुबई भेजा गया और फिर भारत आने वाले दुबई के कंटेनर में उन खजूर को लाद दिया गया। 1.5 करोड़ मूल्य के सुगंधित गोंद जब्त डीआरआई के मुताबिक इसी प्रकार पिछले सप्ताह मूल रूप से पाकिस्तान के सुगंधित गोंद को जब्त किया गया। करीब 1.5 करोड़ मूल्य के सुगंधित गोंद को मूल रूप से सोमालिया का बताया गया था और उसे दुबई के रास्ते भारत में लाया गया था।

इस माल को भारत में आयात करने के लिए फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किया गया था। डीआरआई के मुताबिक इस मामले में लिप्त दो व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया है। भारत व यूएई के बीच व्यापार समझौता तीन साल पहले भारत व यूएई के बीच व्यापार समझौता होने के बाद से दोनों देशों के बीच व्यापार काफी बढ़ गया है। हालांकि व्यापार समझौते में आने वाले सामान के मूल देश का सही जिक्र करना अनिवार्य है।

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