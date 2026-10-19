42 घंटे चला DRI का बड़ा सर्च ऑपरेशन: ₹19.41 करोड़ का सोना बरामद, दुबई में बैठा है मास्टरमाइंड

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने अहमदाबाद और सूरत हवाई अड्डों से सोने की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। उसने लगभग 19.41 करोड़ रुपये मूल्य का सोना जब्त किया है। इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है।

वित्त मंत्रालय ने सोमवार को जारी एक बयान में बताया कि 16 अक्टूबर से शुरू होकर 42 घंटे से अधिक समय तक चले इस अभियान के दौरान विदेश से अवैध रूप से भारत लाए गए 13.017 किलोग्राम सोने से जुड़े तस्करी के मामले का पर्दाफाश हुआ।

19.41 करोड़ का सोना जब्त तस्करी के इस सोने को वडोदरा में अवैध रूप से पिघलाया जाता था और नकद बिक्री के लिए अहमदाबाद की एक आभूषण दुकान में पहुंचाया जाता था। आरोप है कि हवाई अड्डों के बाहर तस्करी का सोना गिरोह के सदस्यों को सौंप दिया जाता था।