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सुपारी आयात में 2500 करोड़ रुपये की कस्टम धोखाधड़ी का भंडाफोड़, 9 गिरफ्तार

By Digital Desk Edited By: Naveen Kumar
Updated: Sun, 16 Aug 2026 07:07 PM (IST)

राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने सुपारी के आयात में 2,500 करोड़ रुपये से अधिक की कस्टम ड्यूटी चोरी का भंडाफोड़ किया है।

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HighLights

  1. डीआरआई ने 2,500 करोड़ रुपये की कस्टम ड्यूटी चोरी पकड़ी।

  2. इंडोनेशियाई सुपारी को बांग्लादेशी बताकर छूट का लाभ लिया।

  3. नौ गिरफ्तार, 75 लाख नकद और 160 टन सुपारी जब्त।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के अधिकारियों ने सुपारी के आयात में 2,500 करोड़ रुपये से अधिक की कस्टम ड्यूटी चोरी का भंडाफोड़ किया है।

इस धोखाधड़ी में शामिल गिरोह इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया जैसे दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से सुपारी आयात करते थे, लेकिन सुपारी को फर्जी तरीके से बांग्लादेशी बताकर साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया (साफ्टा) के तहत बांग्लादेश से आने वाली सुपारी पर मिलने वाली पूर्ण कस्टम ड्यूटी छूट का फायदा उठाते थे।

वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि डीआरआई की जांच से अब तक सुपारी के गैर-कानूनी आयात से 2,500 करोड़ रुपये से अधिक के संभावित राजस्व नुकसान का पता चला है। इस मामले में नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

भारत में सुपारी के आयात पर 100 प्रतिशत बेसिक कस्टम्स ड्यूटी (बीसीसी) लगती है। हालांकि, बांग्लादेश से आने वाली सुपारी को साफ्टा समझौते के तहत कस्टम्स ड्यूटी से पूरी छूट मिलती है।डीआरआइ द्वारा जुटाई गई जानकारी से पता चला कि कुछ सिंडिकेट सुपारी के आयात पर बहुत बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी से साफ्टा का फायदा उठा रहे थे।

मंत्रालय ने कहा, वे इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और अन्य दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से आयातित सुपारी को भारत में बांग्लादेश से आयातित सुपारी के रूप में गलत तरीके से घोषणा कर रहे थे।

इसके बाद, कोलकाता और विशाखापत्तनम में आयातकों, कस्टम्स ब्रोकरों और आइईसी धारकों से जुड़े कई परिसरों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया गया। यह साबित करने के लिए कई दस्तावेज और ठोस सबूत बरामद किए गए कि सुपारी दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का था।

डीआरआई अधिकारियों ने लगभग 75 लाख रुपये नकदी जब्त की, जो अवैध रूप से आयातित माल की बिक्री से प्राप्त राशि मानी जा रही है। लगभग 160 मीट्रिक टन सुपारी की खेप भी जब्त की गई। कस्टम्स ब्रोकर का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)