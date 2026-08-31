डिजटल डेस्क, नई दिल्ली। अंकशास्त्र और किस्मत में संयोग की बहुत गुंजाइश होती है, लेकिन जब इतिहास के पन्नों पर किसी एक खास तारीख के साथ तबाही और मौतों का डरावना सिलसिला जुड़ जाए, तो यह सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक अजीब इत्तेफाक है या तबाही का कोई कुदरती पैटर्न?

कैलेंडर की 26 तारीख दुनिया भर में कई भीषण प्राकृतिक आपदाओं और भयानक त्रासदियों की गवाह रही है। 2004 की विनाशकारी सुनामी से लेकर 2008 के 26/11 मुंबई आतंकी हमले और नेपाल की हालिया भीषण बाढ़ तक, इतिहास की कई सबसे बड़ी आपदाओं के तार इसी एक 'स्पेशल 26' तारीख से जुड़ते हैं। '26' को डोली धरती और उठा समुद्र नेपाल में अचानक आई बाढ़ (26 अगस्त, 2026): नेपाल के रसुवा जिले की भोटेकोशी नदी में अचानक मलबे और पानी के तेज बहाव से भीषण बाढ़ आ गई, जिसमें 900 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 4,000 से अधिक लोग लापता हो गए।

इस घटना के बाद से ही तारीख 26 की फिर से चर्चा होने लगी। इस डरावनी तारीख पर दुनियाभर में कई खौफनाक घटनाएं हुईं हैं। हिंदू कुश भूकंप (26 अक्टूबर, 2015): 7.5 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उत्तरी भारत को हिला कर रख दिया, जिसमें 400 से ज्यादा लोगों की जान गई। योग्याकार्ता भूकंप, इंडोनेशिया (26 मई, 2006): जावा द्वीप पर आए 6.3 तीव्रता के भूकंप ने 5,700 से ज्यादा लोगों की जान ली और हजारों मकानों को मलबे में बदल कर रख दिया। मुंबई जलप्रलय (26 जुलाई, 2005): 24 घंटों में 944 मिमी की अभूतपूर्व बारिश से मुंबई ठप हो गई और इस भीषण बाढ़ में 1,094 लोगों की मौत हुई थी। हिंद महासागर सुनामी (26 दिसंबर, 2004): सुमात्रा के पास 9.1 तीव्रता के भूकंप के बाद उठी प्रलयंकारी सुनामी लहरों ने भारत, श्रीलंका, थाईलैंड और इंडोनेशिया में लगभग 2.28 लाख लोगों की जान ली। बाम भूकंप, ईरान (26 दिसंबर, 2003): 6.6 की तीव्रता वाले भूकंप ने ऐतिहासिक शहर बाम को तबाह कर दिया और लगभग 31,000 लोगों की मौत हुई। इस विनाशकारी भूकंप में लगभग 30,000 से 50,000 लोग घायल हुए थे और शहर का 90 प्रतिशत हिस्सा पूरी तरह तबाह हो गया था

अफगानिस्तान भूकंप (25-26 मार्च, 2002): उत्तरी अफगानिस्तान में रात के समय आए सिलसिलेवार झटकों में करीब 1,800 लोगों की जान चली गई। इस घटना में हजारों लोग बेघर हो गए थे। गुजरात (कच्छ) भूकंप (26 जनवरी, 2001): गणतंत्र दिवस की सुबह आए इस खौफनाक भूकंप में लगभग 20,000 लोग मारे गए और 1.6 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए। गोंगहे भूकंप, चीन (26 अप्रैल, 1990): किंघई प्रांत में आए 7 तीव्रता के भूकंप में 100 से अधिक लोगों की जान गई। पंतार सुनामी, इंडोनेशिया (26 नवंबर, 1987): 6.5 तीव्रता के भूकंप और उसके बाद आई सुनामी से 125 लोगों की मृत्यु हुई। सी ऑफ जापान भूकंप (26 मई, 1983): जापान के तटीय इलाकों में आए भूकंप और सुनामी की वजह से 108 लोग मारे गए। स्कोप्जे भूकंप, यूगोस्लाविया (26 जुलाई, 1963): 6.1 तीव्रता के इस भूकंप में 1,070 लोगों की जान गई और 2 लाख लोग बेघर हो गए। लादिक और एर्ज़िनकन भूकंप, तुर्की (26 नवंबर, 1943 / 26-27 दिसंबर, 1939): 1943 में आए भूकंप में 4,020 लोग मारे गए, वहीं 1939 के 7.8 तीव्रता वाले विनाशकारी भूकंप ने 32,700 से अधिक लोगों की जान ले ली थी। इज़ु और लेरिसोस भूकंप (1930 / 1932): ग्रीस में 26 सितंबर 1932 को आए भूकंप में सैकड़ों लोग मारे गए, जबकि जापान के इज़ु में 26 नवंबर 1930 को आए 7.3 तीव्रता के भूकंप में 270 से अधिक लोगों की मौत हुई।

26 तारीख को फैला इंसानी खौफ इतिहास और वर्तमान में 26 तारीख को आई तबाही के पीछे इंसानी और प्राकृतिक दोनों कारण जिम्मेदार रहे हैं। इंसानी कारणों से भी भीषण तबाही हुई है। इराक वेडिंग हॉल अग्निकांड (26 सितंबर, 2023): काराकोश में एक शादी समारोह के दौरान आतिशबाजी से लगी भीषण आग में 100 से अधिक मेहमानों की दर्दनाक मौत हो गई। काबुल एयरपोर्ट हमला (26 अगस्त, 2021): अफगानिस्तान से निकासी के दौरान ISIS-K के आत्मघाती हमलावर ने एयरपोर्ट के बाहर धमाका किया, जिसमें 170 अफगान नागरिकों और 13 अमेरिकी सैनिकों समेत 183 लोग मारे गए। मुंबई 26/11 आतंकी हमला (26 नवंबर, 2008): लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने मुंबई के सीएसएमटी और ताज होटल सहित कई जगहों पर खून-खराबा मचाया, जिसमें 166 निर्दोष लोग मारे गए। इन हमलों में में 300 से अधिक लोग घायल हुए थे।

लौडा एयर फ्लाइट 004 दुर्घटना (26 मई, 1991): बैंकॉक से उड़ान भरने के बाद बोइंग 767 विमान हवा में ही बिखर गया, जिससे उसमें सवार सभी 223 यात्रियों की मौत हो गई। चेरनोबिल परमाणु तबाही (26 अप्रैल, 1986): मानव इतिहास की सबसे खौफनाक परमाणु दुर्घटना सोवियत यूक्रेन के चेरनोबिल पावर प्लांट के रिएक्टर नंबर 4 में हुए विस्फोट से हुई, जिसके घातक रेडिएशन का असर दशकों तक महसूस किया गया। न्यूकनिलयर रेडिएशन के संपर्क में आने के कारण आने वाले दशकों में हजारों लोगों में कैंसर के मामले देखे गए।