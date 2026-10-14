क्या है Quantum Key Distribution प्लेटफॉर्म? DRDO ने किया सफल परीक्षण

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हथियारों के परीक्षण के दौरान उसके डेटा को सुरक्षित रखने को लेकर भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) ने ओडिशा में चांदीपुर टेस्ट रेंज के ऑपरेशनल नेटवर्क पर अपने क्वांटम की डिस्ट्रिब्यूशन (क्यूकेडी) प्लेटफॉर्म का टेस्ट किया है।

इससे आर्टिलरी और आर्मर्ड हथियारों के टेस्ट के दौरान मिलने वाले रियल-टाइम डाटा को सुरक्षित किया गया है। इसके साथ ही क्वांटम एन्क्रिप्शन अब फील्ड ट्रायल से आगे बढ़कर एक लाइव मिलिट्री नेटवर्क तक पहुंच गया है। क्या है Quantum Key Distribution ? डीआरडीओ ने कहा कि उसने प्रूफ एंड एक्सपेरिमेंटल एस्टेब्लिशमेंट चांदीपुर में डायनामिक टेस्ट रेंज के लाइव नेटवर्क में एक क्वांटम की डिस्ट्रिब्यूशन प्लेटफॉर्म को सफलतापूर्वक कॉन्फिगर और टेस्ट किया है। यह आर्टिलरी और आर्मर्ड हथियारों के टेस्ट और मूल्यांकन से जुड़ी रियल-टाइम अहम जानकारियों और टेलीमेट्री को सुरक्षित करने में क्यूकेडी के बेहतरीन इस्तेमाल को दिखाता है।"