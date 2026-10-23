हैदराबाद में सनसनीखेज वारदात: महिला से दुर्व्यवहार के आरोप पर पड़ोसी ने मारा मुक्का, DRDO कर्मचारी की मौत

पीटीआई, हैदराबाद। हैदराबाद में महिला से कथित दुर्व्यवहार को लेकर हुए विवाद के बाद पड़ोसी के मुक्का मारने से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के 55 वर्षीय कर्मचारी की मौत हो गई।

घटना बुधवार शाम चिक्कड़पल्ली स्थित एक आवासीय इमारत में हुई। मृतक डीआरडीओ में निजी सहायक के रूप में कार्यरत था और इमारत की पहली मंजिल पर रहता था।

आरोप है कि वह दूसरी मंजिल पर रहने वाली 23 वर्षीय महिला के घर गया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। महिला के शोर मचाने पर वह वहां से भाग गया। कुछ देर बाद उसका पड़ोसी, जो जिम ट्रेनर है, वहां पहुंचा। महिला ने उसे घटना की जानकारी दी।