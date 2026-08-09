आंध्र प्रदेश में हिट-एंड-रन की शिकार डॉक्टर की मौत, परिवार ने मांगा इंसाफ

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में कार से कुचले जाने के बाद गंभीर रूप से घायल हुई 28 साल की पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट की रविवार को हैदराबाद में इलाज के दौरान मौत हो गई।

डॉक्टरों ने पहले बताया था कि राजमुंदरी के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली डॉ. प्रियंका, 3 अगस्त को शहर के एक मॉल के पास हुए एक्सीडेंट में सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण ब्रेड डेड हो गई थीं।

कार सवार ने महिला डॉक्टर को कुचला पुलिस ने बताया कि नशे में धुत दो युवकों की मॉल के सिक्योरिटी स्टाफ से बहस हुई थी, जिसके बाद वे अपनी SUV में वहां से निकल गए। आरोप है कि उन्होंने पीछे से डॉक्टर प्रियंका के स्कूटर को टक्कर मारी और उन्हें कुचल दिया, जिससे उनके सिर में चोट आई। इस एक्सीडेंट में उनकी सहेली भी घायल हो गई थी।

इलाज के दौरान डॉ. प्रियंका की मौत उन्हें पहले राजमुंदरी के एक अस्पताल ले जाया गया और बाद में बेहतर इलाज के लिए वेंटिलेटर सपोर्ट के लिए हैदराबाद शिफ्ट किया गया। उन्हें बचाने की कोशिशों के बावजूद उनकी हालत बिगड़ती गई और बाद में डॉक्टरों ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया। उनके परिवार ने बताया कि आज उनका निधन हो गया।

CCTV की मदद से आरोपी गिरफ्तार कार में सवार दो युवक, सुरावरापु दुष्यंत और एंड्रयू जोसेफ एडवर्ड्स, एक्सीडेंट की जगह से भाग गए थे। CCTV फुटेज, चश्मदीदों के बयान और अन्य सबूतों के आधार पर दोनों पर आरोप तय किए गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

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शुरुआत में, लापरवाही या जल्दबाजी भरे काम से गंभीर चोट पहुंचाने के लिए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 338 के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच के आधार पर, पुलिस ने बाद में धारा 308 (गैर-इरादतन हत्या की कोशिश) भी जोड़ दी।