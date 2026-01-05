डॉ. अनिकेत महतो को आरजी कर मेडिकल कॉलेज में मिली पोस्टिंग, करना पड़ रहा है आलोचनाओं का सामना 

जागरण संवाददाता, कोलकाता। वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद से ही डॉ. अनिकेत महतो को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच, शनिवार को स्वास्थ्य विभाग से जारी एक सर्कुलर प्रसारित हो रहा है। इससे पता चलता है कि स्वास्थ्य विभाग ने 31 दिसंबर को ही डॉ. अनिकेत को आरजी कर मेडिकल कालेज व हॉस्पिटल में सीनियर रेजिडेंट (एसआर) के पद पर पोस्टिंग दे दी है। पर उसी दिन शाम को डॉ. महतो ने जूनियर डाक्टर फ्रंट से इस्तीफा दे दिया।

डॉ. महतो ने क्या कहा? दैनिक जागरण ने इस सर्कुलर की सत्यता की पुष्टि नहीं की है। डॉ. महतो ने कहा कि उन्हें खुद नियुक्ति के बारे में कोई नोटिस नहीं मिला है। उन्होंने शनिवार शाम को स्वास्थ्य शिक्षा निदेशक को बता दिया था कि वह वरिष्ठ पद लेने को तैयार नहीं हैं।