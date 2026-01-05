डॉ. अनिकेत महतो को आरजी कर मेडिकल कॉलेज में मिली पोस्टिंग, करना पड़ रहा है आलोचनाओं का सामना
वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट से इस्तीफा देने के बाद डॉ. अनिकेत महतो को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग के एक सर्कुलर के अनुसार, उन ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कोलकाता। वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद से ही डॉ. अनिकेत महतो को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है।
इसी बीच, शनिवार को स्वास्थ्य विभाग से जारी एक सर्कुलर प्रसारित हो रहा है। इससे पता चलता है कि स्वास्थ्य विभाग ने 31 दिसंबर को ही डॉ. अनिकेत को आरजी कर मेडिकल कालेज व हॉस्पिटल में सीनियर रेजिडेंट (एसआर) के पद पर पोस्टिंग दे दी है। पर उसी दिन शाम को डॉ. महतो ने जूनियर डाक्टर फ्रंट से इस्तीफा दे दिया।
डॉ. महतो ने क्या कहा?
दैनिक जागरण ने इस सर्कुलर की सत्यता की पुष्टि नहीं की है। डॉ. महतो ने कहा कि उन्हें खुद नियुक्ति के बारे में कोई नोटिस नहीं मिला है। उन्होंने शनिवार शाम को स्वास्थ्य शिक्षा निदेशक को बता दिया था कि वह वरिष्ठ पद लेने को तैयार नहीं हैं।
डॉ. अनिकेत ने किया था पोस्ट छोड़ने का ऐलान
आरजी कर आंदोलन के चेहरों में से एक डॉ. अनिकेत ने शुक्रवार को ही सीनियर रेजिडेंट पोस्ट छोड़ने का ऐलान कर दिया था। इस संबंध में स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉ. स्वपन सोरेन व स्वास्थ्य शिक्षा निदेशक प्रो डॉ. इंद्रजीत साहा से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
