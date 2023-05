क्या POCSO और तत्काल गिरफ्तारी बृजभूषण पर लागू नहीं होती क्योंकि वोट मायने रखते हैं, महिला पहलवान नहीं: सिब्बल

नई दिल्ली, एजेंसी। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने WFI अध्यक्ष बृजभूषण सिंह (WFI president Brij Bhushan Singh) के खिलाफ महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न (Harrasment) के आरोपों के मुद्दे पर बुधवार को सरकार की खिंचाई की। इस दौरान सिब्बल ने पूछा कि क्या पॉक्सो और तत्काल गिरफ्तारी अन्य सभी आरोपियों पर लागू होती है, बृजभूषण सिंह के अलावा क्योंकि वह भाजपा से हैं?

सुप्रीम कोर्ट में विरोध करने वाले पहलवानों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल ने यह हमला उस समय किया जब मामला बढ़ गया। पहलवान अपने विश्व और ओलंपिक पदकों को पवित्र गंगा नदी में विसर्जित करने की धमकी देते हुए गंगा के किनारे हरिद्वार पहुंचे थे लेकिन किसान नेताओं द्वारा पहलवानों को ऐसा करने से रोक दिया गया। किसान नेता ने उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए पांच दिन का समय मांगा है।

ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता विनेश फोगट भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के प्रमुख बृजभूषण सिंह (जिन्होंने कथित तौर पर कई महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न किया है) के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के विरोध में हर की पौड़ी पहुंचे थे।

सिब्बल ने एक ट्वीट में कहा कि बृजभूषण सिंह: क्या POCSO का आवेदन और 164 बयानों के बाद तत्काल गिरफ्तारी बृजभूषण के अलावा सभी आरोपियों पर लागू होती है क्योंकि वह: 1) भाजपा से संबंधित हैं 2) प्रतिष्ठित महिला पहलवानों से कोई फर्क नहीं पड़ता; वोट मायने रखता है 3) सरकार को परवाह नहीं है।

सिब्बल ने पूछा, "क्या यह मेरा नया भारत है?"

