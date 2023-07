कटे सिर को धड़ से जोड़कर डॉक्टरों ने किया चमत्कार, बचने की संभावना बेहद कम थी, इस तकनीक से मिली कामयाबी

डाक्टरों का मानना है कि यह सर्जरी किसी चमत्कार से कम नहीं है। डाक्टरों ने पिछले महीने ही यह चमत्कार किया था लेकिन जुलाई तक इस जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया गया। डाक्टर इस मामले में जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे। वह सर्जरी की सफलता सुनिश्चित करने के बाद ही इसे सार्वजनिक करना चाहते थे क्योंकि सर्जरी के बाद भी रिकवर करने की संभावना कम थी।

कटे सिर को धड़ से जोड़कर डॉक्टरों ने किया चमत्कार, इस तकनीक से मिली कामयाबी

नई दिल्ली, जेएनएन। इजरायल के डाक्टरों ने कटे सिर को धड़ से जोड़कर चमत्कार कर दिखाया है। द टाइम्स आफ इजरायल की रिपोर्ट के अनुसार डाक्टरों ने 12 वर्षीय लड़के सुलेमान हसन की बेहद जटिल सर्जरी कर उसके सिर को उसकी गर्दन से फिर जोड़ दिया। साइकिल चलाते समय सुलेमान कार की चपेट में आ गया था। हादसा इतना भयानक था कि उसका सिर गर्दन से पूरी तरह से अलग हो गया, सिर्फ त्वचा से जुड़ा हुआ था। दुर्घटना के बाद सुलेमान हसन का सिर रीढ़ की हड्डी के ऊपरी हिस्से से पूरी तरह अलग (इंटरनल डिकैपिटैशन) हो गया। इसे बाई एटलांटो ओसीपिटल जाइंट डिसलाकेशन के रूप में जाना जाता है। दुर्घटना के बाद उसे हवाई मार्ग से हादासाह मेडिकल सेंटर ले जाया गया। लड़के का इलाज करने वाले आर्थोपेडिक सर्जन डा. ओहद इनाव ने बताया कि सर्जरी में कई घंटे लग गए। क्षतिग्रस्त भाग में कई प्लेटें और फिक्सेशन लगानी पड़ीं। इस तकनीक का उपयोग बहुत काम किया जाता है। लड़के के जीवित रहने की संभावना बेहद कम थी। डाक्टरों का मानना है कि यह सर्जरी किसी चमत्कार से कम नहीं है। डाक्टरों ने पिछले महीने ही यह चमत्कार किया था, लेकिन जुलाई तक इस जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया गया। डाक्टर इस मामले में जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे। वह सर्जरी की सफलता सुनिश्चित करने के बाद ही इसे सार्वजनिक करना चाहते थे, क्योंकि सर्जरी के बाद भी रिकवर करने की संभावना कम थी। सुलेमान हसन को हाल ही में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। डा. इनाव ने बताया कि सुलेमान को कोई न्यूरोलाजिकल समस्या नहीं आई है। अब बिना सहायता के चल लेता है। उसके स्वास्थ्य पर नजर रखी जा रही है। सुलेमान के पिता ने कहा, मेरे इकलौते बेटे को बचाने के लिए मैं जीवन भर सभी डाक्टरों का आभारी रहूंगा।

