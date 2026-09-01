'विदेश न जाएं, सोना खरीदने से बचें...', GDP ग्रोथ के बीच पीएम मोदी ने क्यों की ऐसी अपील?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 7.8% की शानदार जीडीपी ग्रोथ के लिए बधाई देते हुए एक बार फिर नागरिकों से आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को दोहराने की अपील की।

सोशल मीडिया पर जारी किए गए वीडियो में प्रधानमंत्री ने मंगलवार सुबह कहा, "देशवासियों को बहुत-बहुत बधाई। 7.8% की विकास दर ने देश में खुशी का माहौल बना दिया है। मैं देशवासियों को उनके संकल्प और कड़ी मेहनत के लिए बधाई देता हूं। यह हमारी सामूहिक शक्ति का प्रमाण है।"

'अस्थिरता के बीच भारत ग्रोथ कर रहा' दुनिया के लिए मुश्किल समय के बीच भारत की इस असाधारण उपलब्धि का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "दुनिया युद्ध में डूबी हुई है। चारों तरफ युद्ध की खबरें हैं। दुनिया संकटों से घिरी हुई है। सप्लाई चेन पूरी तरह से गड़बड़ा गई है। 2020 में कोविड के दौर से लेकर आज तक कहीं भी स्थिरता नजर नहीं आ रही है। इसके बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।"

पीएम मोदी ने स्वदेशी पर दिया जोर प्रधानमंत्री ने नागरिकों से अपील की कि वे खरीदारी या यात्रा करते समय स्वदेशी चीजों को प्राथमिकता दें। मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के बीच कुछ महीने पहले की गई अपनी अपील को दोहराते हुए उन्होंने एक बार फिर लोगों से कहा कि वे विदेश यात्रा न करें और गैर-जरूरी सोना खरीदने से बचें, ताकि भारत को युद्ध से जुड़े झटकों से निपटने में मदद मिल सके।

प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा, "पर्यटन के लिए विदेशों की यात्रा न करें। विदेशों में डेस्टिनेशन वेडिंग आयोजित करने से बचें। हमें वेड इन इंडिया (भारत में शादी) के मंत्र को अपनाना चाहिए। अगर जरूरी न हो तो सोना खरीदने से बचें।" स्वदेशी पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि हम जितना ज्यादा स्थानीय उत्पादों और सेवाओं को अपनाएंगे भारत उतनी ही ज्यादा तरक्की करेगा।

उन्होंने कहा, "अगर हम आत्मनिर्भरता पर जोर देते रहे तो मुझे पूरा भरोसा है कि जब हम आजादी के 100 साल पूरे करेंगे तब हम अपने युवाओं को एक विकसित भारत सौंपेंगे।" 'विकसित भारत की दिशा में कड़ी मेहनत जरूरी' देशवासियों से भारत की तरक्की का जश्न मनाने को कहते हुए पीएम मोदी ने देश से विकसित भारत की दिशा में कड़ी मेहनत करने का भी आह्वान किया। पीएम मोदी ने कहा, "हम अपनी कड़ी मेहनत से आज अपने युवाओं के सपनों को साकार करेंगे। हमारी नीति सही है। हमारा इरादा साफ है और आज 140 करोड़ देशवासियों की एकजुट ताकत देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है।"