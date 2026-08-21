DMK के 59 विधायकों ने ठुकराया सीएम विजय का 'मुफ्त कार' का तोहफा, उदयनिधि बोले - पहले आर्थिक स्थिति देखें

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की ओर से राज्य के सभी 234 विधायकों को फ्री कार देने के ऐलान से विपक्षी पार्टी DMK के साथ बड़ा टकराव शुरू हो गया है।

शुक्रवार को इस मुद्दे पर राज्य विधानसभा में तीखी बहस हुई। DMK ने राज्य पर बढ़ते कर्ज का हवाला देते हुए विजय की फ्री सरकारी गाड़ियों के ऑफर को आधिकारिक तौर पर ठुकरा दिया।

विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने एलान किया कि DMK के सभी 59 विधायकों ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। उन्होंने TVK के नेतृत्व वाली सरकार की कथनी और करनी पर सवाल उठाते हुए कहा कि सत्ता में आने के बाद से ही प्रशासन बार-बार राज्य की खराब आर्थिक स्थिति का जिक्र करती रही है।

DMK ने ठुकराया विजय का ऑफर उदयनिधि स्टालिन ने कहा, 'चूंकि TVK सरकार सत्ता संभालने के पहले दिन से ही यह कहती आ रही है कि सरकार कर्ज में डूबी है, इसलिए DMK के सभी 59 विधायकों ने इस ऑफर को न लेने का फैसला किया है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि विधायकों को फ्री कारें तभी दी जाएं जब उनके चुनावी हलफनामों की जांच कर ली जाए कि क्या उनके पास पहले से कारें हैं और उनकी आर्थिक स्थिति क्या है।'

विपक्ष के नेता ने सत्ताधारी पार्टी की विचारधारा पर भी तंज कसते हुए कहा, 'TVK ने कहा था कि वे फ्री की चींजें बांटने (फ्रीबीज) के खिलाफ हैं और लगातार कहते रहे हैं कि सरकार कर्ज में है; इसलिए, सरकार पर कर्ज का बोझ कम करने के मकसद से हमने इस ऑफर को स्वीकार न करने का फैसला किया।'

पहले राज्य का कर्ज देखे सरकार मंत्री अधव अर्जुन ने कड़ा जवाब देते हुए इस कदम का बचाव किया और कहा कि मुख्यमंत्री सभी विधायकों के साथ समान व्यवहार करना चाहते हैं। उन्होंने खास तौर पर बताया कि VCK और कम्युनिस्ट पार्टियों जैसी छोटी पार्टियों के कई विधायक आर्थिक रूप से कमजोर हैं और उनके लिए कार कोई लग्जरी नहीं, बल्कि अपने चुनाव क्षेत्रों के सभी इलाकों में जाने के लिए एक बुनियादी जरूरत है।

मंत्री ने विजय सरकार की नीति को स्पष्ट करते हुए कहा, "हमारे कई विधायकों के पास सच में घर और कार नहीं है। लेफ्ट पार्टी के विधायकों के पास भी नहीं है। जब हम कोई घोषणा करते हैं, तो वह सभी के लिए होती है। TVK का रुख साफ है जिनके पास पहले से कार है, वे सरकारी गाड़ी के लिए आवेदन नहीं करेंगे।'

अर्जुन का विजय पर हमला अर्जुन ने विपक्ष के नेता पर निजी हमला भी किया और सरकारी आवास में रहने के उनके फैसले पर सवाल उठाए। मंत्री ने पूछा, 'मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों के साथ समान व्यवहार करते हुए यह घोषणा की। अगर विपक्ष के नेता को कार नहीं चाहिए, तो वे सरकारी क्वार्टर में क्यों रह रहे हैं, जबकि उनके पास तीन बंगले हैं?'

मुख्यमंत्री ने बुधवार को घोषणा की थी कि राज्य के सभी 234 विधायकों को उनके चुनाव क्षेत्र से जुड़े कामों में मदद के लिए सरकारी कार दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में इस खर्च को सही ठहराते हुए घोषणा की, 'लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए विधायकों को अक्सर अपने चुनाव क्षेत्रों में जाना पड़ता है। सरकारी गाड़ी से पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त शासन सुनिश्चित होगा।'