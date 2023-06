Chennai: DMK नेता को भारी पड़ी अपत्तिजनक टिप्पणी, BJP नेता खुशबू सुंदर पर अभद्र कमेंट को लेकर हुए गिरफ्तार

नई दिल्ली, एजेंसी। द्रमुक नेता शिवाजी कृष्णमूर्ति को तमिलनाडु पुलिस ने रविवार को अभिनेता से नेता बनी और राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य खुशबू सुंदर के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। खुशबू ने डीएमके नेता की टिप्पणियों को "शर्मनाक" कहा।

खुशबू सुंदर ने वीडियो को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को टैग करते हुए ट्वीट किया और कहा, 'क्या आप अपने परिवार की महिलाओं के बारे में इस तरह के बयानों को स्वीकार करेंगे?'

उन्होंने ट्वीट कर लिखा, "आपको अहसास नहीं है कि यह ना सिर्फ आपका बल्कि आपके महान पिता का भी अपमान कर रहे है। जितना आप इस जैसे नेताओं को मौके देंगे, उतना ही आपकी राजनीतिक पहुंच कम होती जाएगी। आपकी पार्टी ऐसे गुंडों को आश्रय देने वाली पार्टी बन गई है और यह बेहद शर्म की बात है।"

The crass comments of this habitual offender shows the political culture prevalent in DMK. There are many like him in that rut. Abusing women, passing lewd cheap comments about them goes unchecked and is probably rewarded with more opportunities. CM @mkstalin avl, will you accept… pic.twitter.com/vVNV5Cir4C— KhushbuSundar (@khushsundar) June 18, 2023