BJP नेता खुशबू सुंदर पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में DMK नेता बर्खास्त, CM एमके स्टालिन ने की कार्रवाई

चेन्नई, पीटीआई। भाजपा नेता और अभिनेत्री खुशबू सुंदर द्रमुक के मंच से एक नेता के उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा कि वह इस मामले को राष्ट्रीय महिला आयोग में ले जा रही हैं। खुशबू खुद भी महिला आयोग की सदस्य हैं। इस बीच, द्रमुक ने अपने नेता शिवाजी कृष्णमूर्ति को अनुशासनहीनता और द्रमुक को बदनाम करने के लिए पार्टी से निकाल दिया है।

अभद्र टिप्पणी पर ट्वीट करने के बाद रविवार को एक प्रेस कांफ्रेंस में भाजपा नेता खुशबू ने कहा कि वह इस मामले को पहले ही तमिलनाडु महिला आयोग में ले जा चुकी हैं। यह मुद्दा उठाते हुए वह भावुक हो गईं और पूरी प्रेस वार्ता में वह इसी भाव में नजर आईं। इससे पहले, उन्होंने डीएमके के नेता शिवाजी कृष्णमूर्ति का एक वीडियो अपने ट्विटर पेज पर अपलोड करते हुए द्रमुक नेता के बार-बार के घटिया कमेंट से यह साफ होता है कि द्रमुक में यही राजनीतिक संस्कृति हो गई है।

DMK spokesperson Shivaji Krishnamurthy has been expelled from the party. https://t.co/2dUN3vgXgy