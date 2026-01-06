द्रमुक सरकार पर चार लाख करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का आरोप; राज्यपाल से की गई जांच की मांग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विपक्ष के नेता और अन्नाद्रमुक के महासचिव एडप्पादी के.पलानीस्वामी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि द्रमुक के कार्यकाल के दौरान चार लाख करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा, जिसमें इन आरोपों की व्यापक जांच की मांग की गई।

पलानीस्वामी ने चेन्नई के गुंडी में राज्यपाल के आधिकारिक निवास पर मुलाकात की, जहां उन्होंने 2021 में द्रमुक के सत्ता में आने के बाद विभिन्न सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के आरोपों की एक फाइल प्रस्तुत की।अन्नाद्रमुक के नेता के अनुसार, इस दस्तावेज में विभागवार अनियमितताओं का विवरण है, जिसे उन्होंने पर्याप्त और सत्यापित साक्ष्यों के रूप में प्रस्तुत किया।

इस बैठक के दौरान कई वरिष्ठ अन्नाद्रमुक नेता पलानीस्वामी के साथ थे, जिनमें पूर्व मंत्री केपी मुनुसामी, नथम विश्वनाथन, थंगामणि, एस.पी. वेलुमणि, डी. जयकुमार और सी. वी. शानमुगम शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से पिछले चार वर्षों के प्रणालीगत भ्रष्टाचार के घोटालों की गहन जांच शुरू करने या सिफारिश करने का आग्रह किया है।

बैठक के बाद पलानीस्वामी ने सत्तारूढ़ द्रमुक पर आरोप लगाया कि पिछले चार वर्षों में द्रमुक सरकार ने जनता की भलाई के लिए कुछ नहीं किया और केवल भ्रष्टाचार ही इसकी पहचान बन गई है और तत्काल और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है।

पलानीस्वामी ने कहा कि अन्नाद्रमुक ने समर्थन सामग्री के साथ एक व्यापक सूची प्रस्तुत की है और जोर दिया कि चूंकि पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, इसलिए पारदर्शिता और जवाबदेही के हित में एक विस्तृत जांच आवश्यक है। अन्नाद्रमुक नेता ने राज्य सरकार के उस निर्णय पर भी सवाल उठाया कि उसने पोंगल उपहार पैकेट के साथ 5,000 रुपये नकद प्रदान नहीं किए।