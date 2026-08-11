परिसीमन को लेकर द्रमुक और कांग्रेस आमने-सामने, दोनों ने एक-दूसरे पर ओछी राजनीति और अवसरवाद के लगाए आरोप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकसभा सीटों के परिसीमन पर द्रमुक और कांग्रेस सोमवार को सार्वजनिक रूप से आमने-सामने आ गए और दोनों ने एक-दूसरे पर ओछी राजनीति करने तथा राजनीतिक अवसरवाद के आरोप लगाए।

दोनों पार्टियों के बीच यह तकरार ऐसे समय में देखने को मिला, जब केंद्र सरकार परिसीमन विधेयक के लिए विपक्षी दलों और राजग के घटक दलों का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है। यह विवाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और टीवीके प्रमुख जोसेफ विजय द्वारा परिसीमन के विरोध में बुलाई गई राज्य के सांसदों की बैठक के कुछ दिनों बाद सामने आया है।

द्रमुक ने बैठक का किया बहिष्कार कांग्रेस ने इस बैठक में हिस्सा लिया था, जबकि द्रमुक ने इसका बहिष्कार किया था। द्रमुक सांसद और लोकसभा में पार्टी के उपनेता दयानिधि मारन ने एक्स पर एक पोस्ट में सवाल किया कि कांग्रेस केवल तमिलनाडु में ही परिसीमन के खिलाफ मोर्चा क्यों खोल रही है, जबकि उन चार राज्यों में चुप है, जहां उसकी सरकार है।

कांग्रेस केवल तमिलनाडु में परिसीमन नहीं का यह नाटक क्यों कर रही है? उन्होंने पूछा कि क्या कांग्रेस तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी से भी सवाल करेगी, जिन्होंने पहले इस कवायद के लिए एक हाइब्रिड माडल का समर्थन किया था। मारन ने टीवीके द्वारा बुलाई गई सांसदों की बैठक में कांग्रेस की भागीदारी पर भी सवाल उठाया और इसे राजनीतिक तमाशा करार दिया।