भाजपा सांसद और पूर्व वित्त सचिव का विवाद अदालत पहुंचा, दिल्ली हाई कोर्ट में होगा फैसला

एएनआई, नई दिल्ली। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में दो करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा दायर किया।

एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि पटियाला हाउस कोर्ट में वह गर्ग के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब अदालतें इस मामले को देखेंगी और इससे एक सांसद के तौर पर मेरे 18 साल के कार्यकाल का भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

गौरतलब है कि दुबे और गर्ग के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। दुबे ने पिछले हफ्ते गर्ग को एक कानूनी नोटिस भेजकर बिना शर्त माफी मांगने और उनके खिलाफ दिए गए बयानों को वापस लेने और उन पर लगाए गए आरोपों को हटाने की मांग की थी। इसके लिए गर्ग को सात दिनों की मोहलत दी गई थी।

गर्ग ने इस नोटिस के जवाब में दुबे की मांगों को खारिज करते हुए कहा था कि नोटिस बिना मतलब भेजा गया है। इंटरनेट मीडिया पर एक पोस्ट में पूर्व वित्त सचिव ने अपना पक्ष स्पष्ट किया और कहा कि नोटिस में जिन बयानों का जिक्र है, वे घटनाओं के बारे में उनकी समझ और याददाश्त पर आधारित थे।

गर्ग ने भारत की जीडीपी विकास दर पर लिखे अपने एक विचार लेख का भी जिक्र किया और कहा कि बाद में दुबे ने एक्स पर उनकी आलोचना की और तीन मार्च, 2018 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखा अपना एक पत्र साझा किया।