पाकिस्तान और बांग्लादेश के विस्थापितों को रियायती दरों पर मिलेंगे भूखंड, राजस्थान हाई कोर्ट ने जारी किया आदेश

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान हाई कोर्ट ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आकर राजस्थान में रह रहे विस्थापितों को रियायती दरों पर आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

न्यायालय ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए यह भी स्पष्ट किया कि विस्थापित परिवारों के बच्चों को केवल आधार कार्ड या किसी अन्य अनिवार्य पहचान पत्र के अभाव में सरकारी स्कूलों में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।

न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर और न्यायाधीश चंद्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने विस्थापित हिंदू पुनर्वास समिति की ओर से दायर आवेदन पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों को राज्य सरकार के सक्षम अधिकारियों से आवश्यक मंजूरी लेकर इन निर्देशों को चार सप्ताह के भीतर लागू करने को कहा है।