कर्नाटक में ग्राम पंचायतों को निर्देश, भगवान की केवल मिट्टी की मूर्तियों को अनुमति दें

पीटीआई, बेंगलुरु। कर्नाटक के मंत्री ईश्वर खंड्रे ने बुधवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह पक्का करें कि ग्राम पंचायत की सीमा के भीतर सार्वजनिक रूप से स्थापित और विसर्जित की जाने वाली गणेश की मूर्तियां केवल पर्यावरण के अनुकूल और बिना रंग-रोगन वाली मिट्टी की ही हों। यह निर्देश 14 सितंबर को होने वाले गणेश उत्सव से पहले दिया गया है।

खंड्रे ने निर्देश दिया कि केमिकल वाले रंगों से रंगी हुई और बैन की गई 'प्लास्टर ऑफ पेरिस' की मूर्तियों के विसर्जन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने जल स्रोतों और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लोगों को मिट्टी की मूर्तियों की पूजा करने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा।