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दिनेश शर्मा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उप-राज्यपाल के तौर पर लेंगे शपथ

By Digital Desk Edited By: Garima Singh
Published: Mon, 14 Sep 2026 10:30 PM (IST)

उत्तर प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा मंगलवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल के तौर पर शपथ लेंगे।

दिनेश शर्मा अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल पद की शपथ लेंगे

दिनेश शर्मा अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल पद की शपथ लेंगे

HighLights

  1. दिनेश शर्मा अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल पद की शपथ लेंगे

  2. कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवींद्र घुगे उन्हें शपथ दिलाएंगे

  3. शर्मा डी.के. जोशी का स्थान लेंगे, जो 2017 से कार्यरत थे

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा मंगलवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल के तौर पर शपथ लेंगे। शर्मा को यहां लोक निवास में कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवींद्र विट्ठलराव घुगे शपथ दिलाएंगे। शर्मा, डी के जोशी की जगह लेंगे, जो आठ अक्टूबर 2017 से उपराज्यपाल के तौर पर काम कर रहे थे।

शर्मा रविवार को अपनी पत्नी जय लक्ष्मी शर्मा के साथ यहां पहुंचे। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अंडमान और निकोबार के सांसद विष्णु पद रे, चीफ सेक्रेटरी ज्ञानेश भारती और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया।

उत्तर प्रदेश सरकार में अपने कार्यकाल के दौरान, शर्मा ने उच्च और माध्यमिक शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सहित कई विभागों की जिम्मेदारी संभाली। उन्हें 2023 में राज्यसभा के लिए चुना गया था।

(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)