दिनेश शर्मा ने राज्यसभा से दिया इस्तीफा, अंडमान-निकोबार के बने उप राज्यपाल

पीटीआई, नई दिल्ली। भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने शुक्रवार को राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उन्हें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उप राज्यपाल नियुक्त किया गया है।

राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उनकी सीट को खाली घोषित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य रहे शर्मा ने सभापति राधाकृष्णन से मुलाकात की और उच्च सदन से अपना इस्तीफा सौंपा।