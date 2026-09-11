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दिनेश शर्मा ने राज्यसभा से दिया इस्तीफा, अंडमान-निकोबार के बने उप राज्यपाल

By Digital Desk Edited By: Shubham Tiwari
Published: Fri, 11 Sep 2026 11:54 PM (IST)

भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। ...और पढ़ें

दिनेश शर्मा ने राज्यसभा से दिया इस्तीफा (फाइल फोटो)

दिनेश शर्मा ने राज्यसभा से दिया इस्तीफा (फाइल फोटो)

HighLights

  1. दिनेश शर्मा ने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दिया।

  2. अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के उप राज्यपाल नियुक्त हुए।

  3. सभापति सीपी राधाकृष्णन ने इस्तीफा स्वीकार किया।

पीटीआई, नई दिल्ली। भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने शुक्रवार को राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उन्हें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उप राज्यपाल नियुक्त किया गया है।

राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उनकी सीट को खाली घोषित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य रहे शर्मा ने सभापति राधाकृष्णन से मुलाकात की और उच्च सदन से अपना इस्तीफा सौंपा।

उन्होंने बुधवार को वित्त मामलों की संसदीय स्थायी समिति की अपनी आखिरी बैठक में भाग लिया था, जहां वित्त समिति के अध्यक्ष भर्तृहरि महताब और सदस्यों ने नई जिम्मेदारी के लिए उन्हें शुभकामना दी।