DGCA ने फ्लाइंग स्कूलों की जारी की रैंकिंग, किसी को नहीं मिला A-ग्रेड

अहमदाबाद विमान हादसे के बाद विमानन सुरक्षा पर सवालों के बीच डीजीसीए ने उड़ान प्रशिक्षण संगठनों (एफटीओ) की पहली रैंकिंग जारी की है। 35 एफटीओ में से किसी को भी शीर्ष रेटिंग नहीं मिली। 13 को बी और 22 को सी रैंकिंग मिली है। डीजीसीए के अनुसार पांच एफटीओ को रैंकिंग से बाहर रखा गया है। यह रैंकिंग वर्ष में दो बार जारी की जाएगी।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अहमदाबाद में हुए एअर इंडिया के विमान हादसे के बाद विमानन सुरक्षा को लेकर उठते सवालों के बीच नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने देश में उड़ान प्रशिक्षण संगठनों (एफटीओ) की अपनी पहली रैंकिंग जारी की है। सूची में शामिल 35 एफटीओ में से कोई भी 'ए+' और 'ए' जैसी शीर्ष रेटिंग हासिल नहीं कर पाया। 13 एफटीओ को 'बी' और 22 को 'सी' रैंकिंग मिली है।

एफटीओ पायलट और अन्य विमानन पेशेवरों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। चार श्रेणियों के अंतर्गत एफटीओ का मूल्यांकन करने में परिचालन पहलुओं, एफटीओ के प्रदर्शन, सुरक्षा मानकों, अनुपालन के मानकों और छात्रों को दी जाने वाली सहायता को ध्यान में रखा जाता है।

मूल्यांकन के बाद 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक वाले एफटीओ को 'ए+' और 70 प्रतिशत से 85 प्रतिशत से कम अंक वाले एफटीओ को 'ए' श्रेणी में रखा जाता है। इसके बाद 70 प्रतिशत से कम से 50 प्रतिशत तक अंक वाले एफटीओ 'बी' श्रेणी में और 50 प्रतिशत से कम अंक वाले एफटीओ 'सी' श्रेणी में आते हैं। यह रैं¨कग वर्ष में दो बार जारी की जाएगी। अगली रैंकिंग एक अप्रैल, 2026 को जारी होगी।

पांच एफटीओ रैंकिंग में शामिल नहीं डीजीसीए के अनुसार, पांच एफटीओ को वर्तमान रैंकिंग से बाहर रखा गया। इसकी वजह यह है कि उनमें से चार ने अभी तक परिचालन के 18 महीने पूरे नहीं किए हैं और एक एफटीओ की स्वीकृति 31 अगस्त तक मान्य नहीं थी। डीजीसीए ने मंगलवार को जारी सूची के साथ सार्वजनिक सूचना में कहा, श्रेणी 'सी' के अंतर्गत आने वाले एफटीओ को अपने प्रदर्शन में सुधार के लिए स्व-विश्लेषण हेतु डीजीसीए एक नोटिस जारी करेगा।

श्रेणी 'बी' के 13 एफटीओ 1. चाइम्स एविएशन अकादमी 2. एसवीकेएम की एनएमआइएमएस एकेडमी आफ एविएशन, शिरपुर 3. बिहार फ्लाइंग क्लब 4. ओरिएंट फ्लाइट्स एविएशन अकादमी 5. स्काईनेक्स एयरो प्राइवेट लिमिटेड 6. एफएसटीसी फ्लाइंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड 7. पटियाला एविएशन क्लब 8. हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन 9. जेट सर्व एविएशन प्राइवेट लिमिटेड 10. नागपुर फ्लाइंग क्लब 11. नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 12. वनस्थली विद्यापीठ ग्लाइडिंग एंड फ्लाइंग क्लब 13. राजीव गांधी एकेडमी फार एविएशन टेक्नोलाजी।