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रिश्वतखोरी मामले में DGCA के डिप्टी डायरेक्टर गिरफ्तार, सीबीआई करेगी पूछताछ

By Digital Desk Edited By: Garima Singh
Published: Sun, 04 Oct 2026 10:46 PM (IST)

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के एक उप निदेशक को सीबीआई ने तमिलनाडु में रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। ...और पढ़ें

डीजीसीए उप निदेशक रिश्वत मामले में गिरफ्तार

डीजीसीए उप निदेशक रिश्वत मामले में गिरफ्तार

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रिश्वतखोरी के एक कथित मामले में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के एक उप निदेशक (डिप्टी डायरेक्टर) को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के अनुसार, यह गिरफ्तारी तमिलनाडु में की गई है।

जांच एजेंसी पूछताछ के लिए आरोपित अधिकारी को राष्ट्रीय राजधानी लाने के लिए ट्रांजिट रिमांड की मांग करते हुए अदालत का रुख करेगी। अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी को रिश्वत की कथित मांग के बारे में जानकारी मिली थी। इसके बाद एफआईआर दर्ज की गई।

(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)