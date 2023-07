कर्नाटक में गिर जाएगी कांग्रेस की सरकार? डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने सिंगापुर से जोड़ा कनेक्शन

बेंगलुरु, एएनआई। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भाजपा और जेडीएस पर सरकार गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। डीके शिवकुमार ने कहा कि भाजपा और जेडीएस नेता एक समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं।

डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि भाजपा और जेडीएस नेताओं की बेंगलुरु या नई दिल्ली में बैठक नहीं हो सकी और अब उन्होंने सिंगापुर के लिए टिकट बुक कर लिया है। उन्होंने कहा कि हमारे दुश्मन, अब दोस्त बन गये हैं।

