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    परिसीमन विवाद: सीएम विजय ने लोकसभा सीटों की संख्या 543 ही रखने वाला प्रस्ताव पेश किया

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 11:45 AM (GMT+05:30)

    तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें केंद्र से लोकसभा सीटों की संख्या स्थायी रूप से 543 बनाए रखने का आग ...और पढ़ें

    तमिलनाडु विधानसभा में सीएम विजय। (फोटो- एएनआई।)

    तमिलनाडु विधानसभा में सीएम विजय। (फोटो- एएनआई।)

    HighLights

    1. सीएम विजय ने विधानसभा में विशेष प्रस्ताव पेश किया।

    2. लोकसभा सीटों की संख्या 543 स्थायी रखने की मांग।

    3. 2029 में महिला आरक्षण लागू करने पर जोर दिया।

    डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने बुधवार को राज्य विधानसभा में एक विशेष प्रस्ताव पेश किया। इसमें केंद्र सरकार से आग्रह किया गया कि लोकसभा की सीटों की संख्या को स्थायी रूप से 543 ही बनाए रखा जाए।

    अपनी सरकार का समर्थन करने वाली पार्टियों (जिनमें कांग्रेस और बाहर से समर्थन देने वाली वामपंथी पार्टियां भी शामिल हैं) के साथ बैठक करने के कुछ दिनों बाद विजय ने विधानसभा में यह प्रस्ताव पेश किया। इसमें केंद्र से लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का अनुपात 2.2:1 बनाए रखने का आग्रह किया गया।

    प्रस्ताव में क्या कहा गया?

    सरकार द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव में केंद्र से आग्रह किया गया कि 543 सीटों की मौजूदा संख्या के आधार पर 2029 के लोकसभा चुनावों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण बिना किसी देरी के लागू किया जाए।

    विजय ने विधानसभा में कहा, "महिलाओं के लिए 33% आरक्षण 2029 के लोकसभा चुनावों में ही लागू किया जाना चाहिए, जो मौजूदा 543 निर्वाचन क्षेत्रों पर आधारित हो। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण में और देरी नहीं होनी चाहिए। तमिलनाडु में पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाओं ने मतदान किया है। महिलाओं को आरक्षण देना कोई रियायत नहीं है। यह सामाजिक न्याय का मामला है। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण बिना किसी और देरी के लागू किया जाना चाहिए।"

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    प्रस्ताव में कहा गया है कि तमिलनाडु सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आबादी की गिनती पांच दशकों से अधिक समय से नहीं हुई है और अगली जनगणना 2026 में होनी है।

    प्रस्ताव में कहा गया, "तमिलनाडु सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों/चुने हुए प्रतिनिधियों की आबादी की गिनती 50 वर्षों से अधिक समय से नहीं हुई है। आबादी की गिनती के लिए अगली जनगणना 2026 में होनी थी। चूंकि पिछले 50 वर्षों से निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन नहीं किया गया है, इसलिए 2011 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाना चाहिए और एक संवैधानिक संशोधन विधेयक लाकर लोकसभा और विधानसभा सदस्यों की संख्या 550 से बढ़ाकर 850 की जानी चाहिए।"

    सीएम विजय ने पिछले सप्ताह बुलाई थी बैठक

    पिछले सप्ताह विजय ने गठबंधन और मित्र दलों के तमिलनाडु के सांसदों के साथ एक बैठक बुलाई थी, जिसमें केंद्र सरकार की प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया का पूरी तरह से विरोध करने का निर्णय लिया गया था। मुख्य विपक्षी पार्टी डीएमके और एआईएडीएमके ने बैठक का बहिष्कार किया। डीएमके ने बातचीत को मजाक बताया, जबकि एआईएडीएमके ने इसे जल्दबाजी में रचा गया नाटक कहा।

    सांसदों ने मांग की थी कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच सीटों का अनुपात 2.2:1 बनाए रखा जाए। उन्होंने सर्वसम्मति से राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव लाने पर भी सहमति जताई, ताकि परिसीमन प्रक्रिया में तमिलनाडु और अन्य दक्षिणी राज्यों के हितों की स्थायी रूप से रक्षा की जा सके।

    कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन तो किया है, लेकिन वे इसके लागू होने की प्रक्रिया को परिसीमन से जोड़ने के खिलाफ हैं और मांग कर रहे हैं कि दोनों को अलग-अलग रखा जाए।

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