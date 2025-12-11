Delhi Cold: दिसंबर में भी क्यों नहीं पड़ रही कड़ाके की ठंड? मौसम विभाग ने बताई असली वजह

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिसंबर का एक तिहाई हिस्सा बीत चुका है, लेकिन दिल्ली-NCR इलाके में अभी तक कड़ाके की ठंड नहीं पड़ी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने गुरुवार को डेटा जारी किया, जिसके अनुसार बुधवार और गुरुवार सुबह (8:30 बजे) के बीच लोधी रोड पर अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस था, जो औसत से 2.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। न्यूनतम तापमान भी 8.6 डिग्री सेल्सियस था, जो औसत से 0.6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

क्यों अब तक नहीं पड़ी कड़ाके की ठंड? मौसम विभाग के अनुसार, ठंड में बढ़ोतरी पश्चिमी विक्षोभ पर निर्भर करती है, क्योंकि ये दिल्ली और उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में सुखी हुई ठंडी उत्तर-पश्चिमी हवाएं लाते हैं। इस मौसम में अब तक कोई सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ नहीं आया है, यही वजह है कि दिल्ली-NCR और आसपास के इलाकों में अभी तक शीतलहर दर्ज नहीं की गई है।

अगले हफ्ते पद सकती हाड़ कपाने वाली ठंड IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, 13 दिसंबर को एक पश्चिमी विक्षोभ आने की उम्मीद है, लेकिन यह कमजोर होगा। इससे सिर्फ जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश होने की उम्मीद है। अगले हफ्ते दिल्ली में न्यूनतम तापमान 2-4 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है, जिससे मौसम और भी सुहावना हो जाएगा। रात का न्यूनतम तापमान 9-10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है।