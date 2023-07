दिल्ली से तेल अवीव जाने वाले विमान को हाईजैक करने की मिली धमकी, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू

दिल्ली पुलिस ने एअर इंडिया विमान को हाईजैक करने की धमकी देने के मामले में एफआईआर दर्ज की है। बताया जा रहा है कि 13 जुलाई को पुणे में एयर इंडिया के कॉल सेंटर पर फोन कर धमकी दी गई थी। इस संबंध में रविवार को मामला दर्ज किया फोन करने वाले ने दिल्ली से तेल अवीव जाने वाले विमान को हाईजैक करने की धमकी दी थी।

दिल्ली से तेल अवीव जाने वाले विमान को हाईजैक करने की मिली धमकी।

Your browser does not support the audio element.

HighLights दिल्ली-तेल अवीव विमान हाईजैक करने की धमकी। दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया मामला। धमकी मिलने के बाद बीटीएसी की बुलाई गई बैठक।

नई दिल्ली, एएनआई। दिल्ली पुलिस ने एअर इंडिया विमान को हाईजैक करने की धमकी देने के मामले में एफआईआर दर्ज की है। बताया जा रहा है कि 13 जुलाई को पुणे में एयर इंडिया के कॉल सेंटर पर फोन कर धमकी दी गई थी। दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर इस संबंध में रविवार को मामला दर्ज किया, फोन करने वाले ने दिल्ली से तेल अवीव जाने वाले विमान को हाईजैक करने की धमकी दी थी। पुलिस के अनुसार, कॉल करने वाले व्यक्ति ने कहा कि उसने एक अन्य व्यक्ति को यह कहते हुए सुना कि दिल्ली से तेल अवीव जाने वाले विमान को हाईजैक कर लिया जाएगा। 13 जुलाई का है मामला दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के मुताबिक, 13 जुलाई को सुबह 6.05 बजे पुणे में एयर इंडिया के कॉल सेंटर पर एक कॉल आई। फोन करने वाले ने कहा कि उसने एक व्यक्ति को दिल्ली-तेल अवीव विमान को हाईजैक करने के बारे में बात करते हुए सुना है। फोन करने वाले शख्स ने अपना परिचय असम के रहने वाले अनुराग के रूप दिया। एयर इंडिया की दिल्ली-तेल अवीव विमान को हाईजैक की धमकी देने वाली कॉल के बाद, गुवाहाटी हवाई अड्डे पर बीटीएसी (बम खतरा आकलन समिति) की एक बैठक बुलाई गई और सुबह 9.16 बजे से 11.15 बजे तक एक विशेष सुरक्षा समिति की भी बैठक हुई। जांच में कुछ नहीं आया सामने इसके अलावा, धमकी भरे कॉल की जांच में अब तक कुछ भी संदिग्ध सामने नहीं आया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि जांच अभी भी जारी है। पुलिस ने बताया कि आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

Edited By: Devshanker Chovdhary